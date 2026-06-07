به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی در جمع خبرنگاران افزود: در راستای تامین نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و تجاری، در ۲ ماهه نخست سال‌جاری بیش از یک میلیون و ۱۶۸ هزار تُن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ و نقل جاده‌ای استان جابه‌جا شده که برای این میزان حمل، ۷۸ هزار فقره بارنامه صادر شده است.

وی با اشاره به نقش موثر ناوگان باری در پویایی اقتصاد استان افزود: بخش حمل‌ و نقل جاده‌ای به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین کالا، نقش مهمی در جابه‌جایی محصولات تولیدی، صنعتی، کشاورزی و مصرفی ایفا می‌کند و استمرار خدمات این بخش موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در سطح استان و کشور شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از جابه‌جایی کالاهای معدنی استان خبر داد و گفت: در این مدت ۳۹۷ هزار تن مواد معدنی با استفاده از ناوگان حمل‌ و نقل جاده‌ای و بر اساس بارنامه‌های صادره به مقاصد مختلف حمل شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش معدن و نقش حمل‌ و نقل در پشتیبانی از این حوزه اقتصادی است.

سلیمی با اشاره به فعالیت وانت‌بارها در شبکه حمل‌ و نقل کالای استان ادامه داد:: در بازه زمانی مذکور، ۴۲۵ تن کالا نیز توسط وانت‌بارها و در قالب بارنامه‌های صادره جابه‌جا شده است؛ نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ و نقل کالا و ارتقای کیفیت خدمات، با هدف افزایش ایمنی، تسهیل جابه‌جایی بار و رضایتمندی صاحبان کالا به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

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