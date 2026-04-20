ثبت ۲۰ میلیون تردد در جاده‌های کرمانشاه در فروردین

ثبت ۲۰ میلیون تردد در جاده‌های کرمانشاه در فروردین
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۲۰ میلیون تردد انواع وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان طی فروردین امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی با اشاره به اطلاعات ثبت شده توسط سامانه‌های ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان، گفت: در فروردین امسال در مجموع ۲۰ میلیون و ۶۹۲ هزار تردد وسیله نقلیه در جاده‌های استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از این میزان تردد، ۱۸ میلیون و ۳۳۹ هزار تردد مورد مربوط به وسایل نقلیه سبک و دو میلیون و ۳۵۳ هزار تردد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که نشان‌دهنده سهم قابل توجه تردد خودروهای سواری در محورهای استان کرمانشاه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به محورهای پرتردد استان در این مدت، خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی محور بیستون به کرمانشاه با ثبت هفت میلیون و ۶۷۲ هزار تردد، بیشترین میزان عبور و مرور را در بین محورهای استان به خود اختصاص داده است.

 سلیمی بیان کرد:  محور سومار به پایانه مرزی سومار هم با ثبت ۱۵۱۴ تردد، کمترین میزان تردد را در بین محورهای مواصلاتی استان داشته است.

