به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی با اشاره به اطلاعات ثبت شده توسط سامانه‌های ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان، گفت: در فروردین امسال در مجموع ۲۰ میلیون و ۶۹۲ هزار تردد وسیله نقلیه در جاده‌های استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از این میزان تردد، ۱۸ میلیون و ۳۳۹ هزار تردد مورد مربوط به وسایل نقلیه سبک و دو میلیون و ۳۵۳ هزار تردد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که نشان‌دهنده سهم قابل توجه تردد خودروهای سواری در محورهای استان کرمانشاه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به محورهای پرتردد استان در این مدت، خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی محور بیستون به کرمانشاه با ثبت هفت میلیون و ۶۷۲ هزار تردد، بیشترین میزان عبور و مرور را در بین محورهای استان به خود اختصاص داده است.

سلیمی بیان کرد: محور سومار به پایانه مرزی سومار هم با ثبت ۱۵۱۴ تردد، کمترین میزان تردد را در بین محورهای مواصلاتی استان داشته است.

