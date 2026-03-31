ثبت بیش از یک میلیون تردد نوروزی در محورهای کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی با بیان اینکه از ابتدای طرح نوروزی راهداری (۲۵ اسفند ۱۴۰۴) تا پایان روز دوشنبه دهم فروردین بیش از یک میلیون و ۱۵۶ هزار تردد در محورهای استان به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد بیش از ۶۰۰ هزار تردد ورودی به استان و بیش از ۵۵۶ هزار تردد مربوط به خروج از استان کرمانشاه بوده است.

وی محور بیستون به کرمانشاه را پرترددترین محور استان در ایام نوروز دانست و خاطرنشان کرد: در این محور بیش از ۲۹۸ هزار تردد در ایام نوروز انجام شده است.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، کمترین تردد استان نیز مربوط به محور سومار به پایانه مرزی سومار بوده است.

سلیمی بیشترین تردد ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان‌کرمانشاه در این ایام را نیز مربوط به ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد و افزود: در این روز بیش از ۱۰۳ هزار تردد در محورهای استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی از آماده‌باش کامل تمام نیروهای راهداری و راهدارخانه‌ها در ایام نوروز خبر داد و گفت: آماده‌باش راهداری تا پایان موج بازگشت مسافران ادامه خواهد داشت.

