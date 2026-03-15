مدیرعامل سازمان آرامستانهای کرمانشاه:
دربهای خودرویی آرامستان کرمانشاه جمعه غریبان و آخر سال بسته میشود
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری کرمانشاه از بسته شدن تمام دربهای خودرویی آرامستانهای شهر کرمانشاه در جمعه غریبان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حجت الاسلام احمد شیرین سخن بااشاره به در پیش بودن جمعه غریبان و جمعه آخر سال(۲۱ اسفند و ۲۸ اسفند)، اظهار کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری این دو مراسم در آرامستانهای کرمانشاه انجام گرفته است.
وی افزود: به منظور حفظ نظم و امنیت زائرین در داخل آرامستان، ورود خودرو در این دو روز به داخل آرامستان ممنوع است و جابجایی زائرین تنها از طریق خودروهای ون و اتوبوسی که در داخل مجموعه تدارک دیده شده انجام خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در این روزها حدود ۳۰ دستگاه خودرو ون به صورت رایگان کار جابجایی زائرین را انجام میدهند، همچنین حدود ۱۰ تا ۱۲ دستگاه اتوبوس نیز زائرین را به صورت رایگان بین آرامستان جدید (بریموند) و قدیم (باغ فردوس) جابجا میکنند.
وی با بیان اینکه در این روز تعدادی غرفه خدماتی و پزشکی و ... نیز برپا میشود، اعلام کرد: یک میز خدمت خواهیم داشت تا برای کسانی که در جستجوی محل دفن اموات خود هستند به آنها اطلاع رسانی انجام گیرد.
شیرین سخن ادامه داد: برپایی ایستگاههای سلامت برای پایش سلامت شهروندان به شکل رایگان، برپایی ایستگاه پاسخگویی به سوالات شرعی، استقرار خودروهای اورژانس، آتش نشانی، تانکرهای آب، ساماندهی غرفههای گلفروشی و ... را نیز در این روزها خواهیم داشت.
وی افزود: مطابق با سالهای گذشته در این دو روز دفن اموات را در آرامستان نداریم و تنها غسالخانه برای کسانی که میخواهند اموات خود را در آنجا شستشو داده و برای دفن به روستا منتقل کنند، فعال خواهد بود.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری کرمانشاه اضافه کرد: همچنین نیروهای راهور برای کنترل ترافیک و نیروهای انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در آرامستان مستقر میشوند.
وی در ادامه افزود: هرساله در این روز پارکینگهای موقتی در اطراف آرامستان راه اندازی میشود که متعلق به بخش خصوصی است و شهروندان اگر شکایتی در خصوص قیمت این پارکینگها دارند، سازمان آرامستانها در این رابطه مسئولیتی ندارد.