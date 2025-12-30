مصرف گاز در کرمانشاه از مرز ۱۶ میلیون مترمکعب گذشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، ناصر حسینی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته شاهد مصرف ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب گاز در استان بودیم که از این ۱۴ میلیون و ۳۳۶ هزار متر مکعب در بخش غیرصنعتی به مصرف رسیده و مابقی در سایر بخش ها از جمله نیروگاهی مصرف شده است.

وی اضافه کرد: این میزان مصرف در مقایسه با روز مشابه سال گذشته ۱۲ درصد و در مقایسه با روزهای پیش از ورود سامانه بارشی به استان پنج درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه پیش بینی می شود روند افزایش مصرف در روزهای آتی نیز با توجه به استقرار هوای سرد در سطح استان ادامه پیدا کند یادآور شد: اگر شهروندان در مصرف گاز صرفه جویی نکنند هموطنان ما در دیگر مناطق کشور به ویژه در استان هایی که در انتهای خط انتقال گاز قرار دارند با افت فشار گار مواجه خواهند شد.

حسینی تاکید کرد: با توجه به روند رو به رشد مصرف گاز در چند روز اخیر در استان خوشبختانه با قطعی و افت فشار مواجه نبوده ایم و شبکه های انتقال گاز در استان پایدار است.

وی افزود: مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف انرژی، ضامن پایداری تأمین گاز در سطح استان و کشور خواهد بود و در این راه شرکت گاز استان کرمانشاه در کنار مردم است تا با همدلی و همکاری، از منابع موجود به بهترین شکل بهره‌برداری کرده و در راستای کاهش هزینه‌های خانوار، گامی مؤثر بردارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین از شناسایی و قطع گاز ۶۴۵ انشعاب مربوط به سکونت‌گاه‌های غیردائم و انشعابات غیرمجاز همزمان با آغاز فصل سرد سال خبر داد و گفت: تأمین پایدار گاز مشترکان خانگی در اولویت شرکت گاز قرار دارد و اجازه نخواهیم داد سکونت‌گاه‌های غیردائم و انشعابات غیرمجاز، که معمولاً مصرف بسیار بالایی نیز دارند، موجب اختلال در گازرسانی به خانوارها شده و حقوق سایر مشترکان را تضییع کنند.

وی با اشاره به پیامدهای استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی افزود: این‌گونه انشعابات علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر شبکه گازرسانی، سطح ایمنی را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به بروز خسارت‌های جانی و مالی شود؛ چراکه انشعابات غیرمجاز فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند و خطرات جدی برای افراد و اموال به همراه دارند.

حسینی تصریح کرد: بخشی از این سکونت‌گاه‌های غیردائم، ویلاهایی هستند که با امکاناتی نظیر استخر و جکوزی، مصرف گاز بسیار بالایی دارند و عملاً موجب هدررفت منابع و ثروت ملی می‌شوند.

حسینی در پایان تأکید کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز و سکونت‌گاه‌های غیردائم با جدیت ادامه خواهد داشت و همکاری مردم در گزارش این موارد از طریق سامانه ۱۹۴ نقش مؤثری در حفظ عدالت اجتماعی، پایداری شبکه گاز و صیانت از سرمایه‌های ملی دارد.

