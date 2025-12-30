به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی ، با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد برف و کولاک در محورهای مختلف استان بودیم، گفت: در مجموع در این مدت ۶۰۷۰ کیلومترباند از محورهای اصلی و ۱۴۷۳ کیلومترباند از محورهای روستایی استان تحت تاثیر برف قرار گرفت که کار برف‌روبی در این محورها توسط نیروها و تجهیزات راهداری انجام شد.

وی از انجام برف‌روبی در ۵۲ محور روستایی که به راه ۴۷۳ روستا ختم می‌شد خبر داد و افزود: اکنون تمامی محورهای روستایی، اصلی و فرعی استان باز است.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از مصرف ۲۶۳۷ تن شن و نمک در محورهای استان یاد کرد و ادامه داد: تا صبح امروز(سه‌شنبه، ۹ دی) چندین نوبت نمک‌پاشی در محورها انجام شده تا از یخ‌زدگی و بروز حوادث جلوگیری شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۲۱ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک نیز توسط نیروهای راهداری کمک شد و ۱۳ نفر از در راه ماندگان نیز توسط راهداری اسکان اضطراری داده شدند.

وی تعداد نیروهای راهداری که در عملایت برف‌روبی ۲۴ ساعت گذشته پای کار بودند را ۳۹۳ نفر با استفاده از ۲۵۴ دستگاه ماشین‌آلات اعلام کرد و یادآور شد: در برخی محورهای استان خصوصا محورهای اورمانات ریزش هم داشتیم که عملیات ریزش‌برداری در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به تداوم برودت هوا و احتمال لغزندگی محورها، از رانندگان خواست حتما سرعت مطمئنه را رعایت کنند و گفت: لازم است خودروها تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

انتهای پیام/