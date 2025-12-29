خبرگزاری کار ایران
انجام ۵۳۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محورهای کرمانشاه

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از انجام بیش از ۵۳۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محورهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: همه راه‌های استان باز است.

به گزارش  ایلنا از کرمانشاه،  علی سلیمی، با اشاره به بارش برف و کولاک در محورهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته و خصوصا دیشب، اظهار کرد: در مجموع در این مدت ۵۳۳۶ کیلومتر باند برف‌روبی در محورهای استان صورت گرفت. عمده برف‌روبی نیز در محورهای اورامانات خصوصا پاوه و همچنین سنقر، دالاهو و گردنه‌های برف‌گیر استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان باز بوده و تردد در آنها برقرار است، اما تیغه‌زنی در محورهای روستایی همچنان ادامه دارد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از انجام هشت مقطع ریزش‌برداری در محورهای استان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد که عمدتا در منطقه اورامانات بوده است.

سلیمی با اشاره به نمک‌پاشی محورهای استان با هدف جلوگیری از یخ زدگی و لغزندگی و کاهش سوانح و حوادث، اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۹۳ تن شن و نمک در راه‌های کرمانشاه مصرف شده است.

به گفته این مسئول، نیروهای راهداری به ۱۳۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک نیز امدادرسانی کرده‌اند.

وی تعداد نیروهای راهداری که در عملیات ۲۴ ساعت گذشته پای کار بودند را ۲۶۷ نفر با استفاده از ۱۶۵ دستگاه ماشین‌آلات اعلام کرد و یادآور شد: آماده‌باش تمامی نیروهای راهداری، راهدارخانه‌ها و تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین راهداری برای موج دوم بارش حاصل از این سامانه طی امشب نیز ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه به رانندگان توصیه کرد از تردد غیرضروری در محورهای استان خودداری کنند و گفت: در صورت نیاز به تردد لازم است خودروها حتما زنجیرچرخ همراه داشته باشند و سرعت مطمئنه را نیز رعایت کنند.

وی تاکید کرد: سامانه ۱۴۱ راهداری نیز به صورت ۲۴ ساعته آماده اطلاع‌رسانی به کاربران جاده‌ای در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان است.

