مدیر مخابرات کرمانشاه:
با سرمایهگذاری ۱۶۵۰ میلیاردی، شبکه ارتباطی استان وارد عصر فیبر نوری شد
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه گفت: طی یکسال گذشته بیش از هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در حوزه مخابرات و همراه اول در استان سرمایهگذاری شده و این روند با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه و توسعه اشتغال در سالهای آینده با قدرت ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه ، حمیدرضا امیری ظهر امروز دو دی ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ، با اشاره به تحولات مدیریتی اخیر در استان کرمانشاه اظهار کرد: از زمان استقرار مدیریت جدید استان و حضور استاندار کرمانشاه، شاهد شکلگیری فضای تعامل، انسجام و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی بودهایم که این موضوع نقش مهمی در تسهیل اجرای پروژههای زیربنایی ایفا کرده است.
وی افزود: این فضای مدیریتی مثبت موجب شده بسیاری از گرههای اجرایی که سالها مانع پیشرفت برخی طرحها بود، باز شود و پروژههای کلان، بهویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با شتاب و دقت بیشتری دنبال شوند.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی استان محسوب میشود، گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بالغ بر هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش مخابرات و همراه اول در استان کرمانشاه انجام شده است.
به گفته وی، این سرمایهگذاریها عمدتاً در حوزه توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای زیرساختهای تلفن همراه، افزایش ظرفیت اینترنت، نوسازی تجهیزات ارتباطی و بهبود پایداری شبکه صورت گرفته و نسبت به دورههای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
امیری با اشاره به برنامههای آتی این مجموعه افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در سال آینده نیز حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید در حوزه مخابرات استان کرمانشاه انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: این سرمایهگذاریها با رویکردی بلندمدت و توسعهمحور انجام میشود و هدف آن صرفاً افزایش کمّی شبکه نیست، بلکه ارتقای کیفیت خدمات، پاسخگویی به نیازهای آینده و فراهمسازی زیرساخت لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان است.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه پروژه فیبر نوری را مهمترین محور توسعه ارتباطات استان دانست و گفت: این پروژه که بزرگترین پروژه تاریخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب میشود، با سرمایهگذاری حدود پنج میلیارد دلار در سطح کشور و با محوریت شرکت مخابرات ایران در حال اجراست.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، جمعآوری تدریجی شبکههای مسی با قدمتی نزدیک به یک قرن و جایگزینی کامل آنها با زیرساخت مدرن و پایدار فیبر نوری است؛ زیرساختی که پاسخگوی نیازهای امروز و آینده جامعه در حوزه ارتباطات، داده و خدمات دیجیتال خواهد بود.
امیری با اشاره به روند اجرای پروژه فیبر نوری در استان کرمانشاه اظهار کرد: اجرای این پروژه در استان با اولویت مراکز استان آغاز شده و پیشبینی میشود فاز نخست آن طی یکسال آینده به پایان برسد. پس از آن، توسعه پروژه به شهرستانها، بخشها و روستاها گسترش خواهد یافت.
وی تأکید کرد: با اجرای کامل این طرح، شبکه ارتباطی استان از نظر سرعت، کیفیت، پایداری و امنیت به سطح قابل قبولی خواهد رسید و بسیاری از مشکلات ساختاری شبکههای قدیمی برطرف میشود.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی توسعه فیبر نوری گفت: این زیرساخت نقش کلیدی در توسعه فعالیتهای اقتصادی، تسهیل خدمات بانکی و مالی، ارتقای شبکه دولت، بهبود عملکرد گمرک، بورس و سایر نهادهای اقتصادی دارد و همچنین زمینهساز توسعه خدمات آموزشی، سلامت الکترونیک، کسبوکارهای نوین و استارتاپها خواهد بود.
امیری افزود: بدون زیرساخت ارتباطی پایدار و پرسرعت، تحقق دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال عملاً امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه رویکرد مخابرات در سالهای اخیر تغییر کرده است، اظهار کرد: سیاست مخابرات عبور از خامفروشی پهنای باند و حرکت به سمت ارائه سرویسهای مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه است.
مدیر عامل مخابرات افزود: ارائه خدمات ترکیبی، هوشمندسازی سازمانها، صنایع، گلخانهها، مزارع و کارخانجات و توسعه خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین از جمله اهدافی است که در چارچوب توسعه فیبر نوری دنبال میشود.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با تأکید بر نقش اشتغالزایی پروژه فیبر نوری گفت: اجرای این پروژه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم هزاران فرصت شغلی برای جوانان استان ایجاد خواهد کرد. و تاکنون نیز دهها نیروی جدید جذب پروژه شدهاند و این روند ادامه خواهد داشت.
امیری تصریح کرد: جوانان دارای حداقل مدرک دیپلم میتوانند پس از گذراندن دورههای آموزشی کوتاهمدت و مهارتی وارد پروژه شوند و در بخشهای اجرایی، نگهداری و پشتیبانی شبکه فعالیت کنند که این موضوع میتواند به ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک کند.
وی در ادامه به وضعیت شبکه تلفن همراه در استان اشاره کرد و گفت: بخش عمدهای از شبکه همراه اول در کرمانشاه به نسل چهارم ارتقا یافته و توسعه سایتهای جدید در مناطق شهری، روستایی و مرزی در دستور کار قرار دارد.
امیری گفت : شبکههای ارتباطی ماهیتی زنده دارند و عواملی مانند توسعه بافت شهری، ساختوسازهای جدید، محدودیتهای جغرافیایی، قطعی برق و شرایط اقلیمی میتواند بر کیفیت پوشش شبکه تأثیر بگذارد، اما تلاش شده با برنامهریزی مستمر، این اثرات به حداقل برسد.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه یکی از چالشهای جدی این حوزه را سرقت تجهیزات مخابراتی عنوان کرد و گفت: تنها در سال جاری بیش از سه میلیارد تومان خسارت ناشی از سرقت به شبکه مخابرات استان وارد شده است.
وی بیان کرد : این سرقتها علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، موجب اختلال در ارائه خدمات به مشترکان میشود و مقابله با آن نیازمند همکاری دستگاههای انتظامی، قضایی و مشارکت عمومی شهروندان است.
امیری همچنین به مطالبات مالی مخابرات استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ میلیارد تومان مطالبات از مشترکان حقیقی، حقوقی و دستگاههای اجرایی وجود دارد که پرداخت بهموقع این مطالبات نقش مهمی در پایداری و توسعه شبکه دارد.
وی از مردم و نهادها خواست با پرداخت قبوض، در حفظ و ارتقای زیرساخت ارتباطی استان سهیم باشند.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در پایان با اشاره به آمادگی کامل شبکه مخابراتی استان برای برگزاری انتخابات الکترونیک اظهار کرد: کرمانشاه در دورههای گذشته نیز جزو استانهای پیشرو در این حوزه بوده و با اتصال گسترده دستگاهها و مراکز حساس به فیبر نوری، زیرساخت ارتباطی استان برای برگزاری امن، پایدار و بدون اختلال انتخابات الکترونیک بهطور کامل فراهم شده است.