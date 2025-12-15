خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احداث غیرقانونی ۱۳۰ غرفه در بازار روز کرمانشاه/به دنبال راه‌اندازی بازار روز دوم هستیم

احداث غیرقانونی ۱۳۰ غرفه در بازار روز کرمانشاه/به دنبال راه‌اندازی بازار روز دوم هستیم
کد خبر : 1727909
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازار روز دوم کرمانشاه در فضای مجتمع تجاری میلاد - واقع در ضلع غربی میدان آزادی- خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محسن دارابی، با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از احداث بازار روز کرمانشاه واقع در میدان آزادی، اظهار کرد: طی دهه‌های گذشته افرادی با ساخت و سازهای غیرقانونی، تصرفاتی را در این بازار روز داشته‌اند و در معابر آن که متعلق به شهرداری است، اقدام به احداث غرفه کرده‌اند. 

وی افزود: حدود ۱۳۰ غرفه را در این بازار شناسایی کرده‌ایم که به مرور زمان به صورت غیرقانونی و در سایه ترک فعل و بی توجهی برخی مسئولین پیشین شهرداری احداث شده‌ و حتی برخی از آنها در سالهای گذشته خرید و فروش شده‌اند. 

رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این افراد نه تنها هیچ پولی به شهرداری نمی‌دهند، بلکه گاها اقدام به سد معبر نیز می‌کنند که فضایی آشفته و به هم ریخته در این بازار بوجود آورده، لذا در تلاشیم تا این میراث را که به ما رسیده، سر و سامان دهیم. 

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر از طریق دستگاه قضایی پیگیری‌هایی را داشتیم تا این افراد ملزم شوند با شهرداری قرارداد منعقد کنند که از بین ۱۳۰ غرفه حدود ۳۰ درصد آنها تمکین کردند و مابقی تاکنون توجهی نکرده‌اند. 

دارابی تاکید کرد: با عقد قرارداد با این غرفه داران، بدنبال ساماندهی فضای بازار روز و احقاق حق و حقوق شهرداری هستیم. 

وی از تلاش برای راه اندازی بازار روز دوم کرمانشاه نیز خبر داد و گفت: در قسمت غربی میدان آزادی کرمانشاه - نقطه مقابل بازار روز کنونی - فضایی تحت عنوان پاساژ میلاد در اختیار داریم که طی سنوات گذشته استفاده چندانی از آن نشده و ما طرح تبدیل آن به بازار روز دوم کرمانشاه را پیشنهاد داده‌ایم. 

رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه مشکلی برای تبدیل این فضا به بازار روز دوم کرمانشاه وجود ندارد، عنوان کرد: تغییرات مدیریتی که طی چند ماه اخیر در شهرداری داشتیم، باعث تاخیر در اجرای پروژه شده که امیدواریم با حمایت‌های شهردار کرمانشاه این امر محقق شود. 

وی گفت: در پاساژ میلاد امکان راه اندازی حدود ۱۵۰ غرفه وجود دارد و در صورت راه اندازی یک فضای آرام با خدمات بهتر به شهروندان خواهیم داشت. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری