به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محسن دارابی، با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از احداث بازار روز کرمانشاه واقع در میدان آزادی، اظهار کرد: طی دهه‌های گذشته افرادی با ساخت و سازهای غیرقانونی، تصرفاتی را در این بازار روز داشته‌اند و در معابر آن که متعلق به شهرداری است، اقدام به احداث غرفه کرده‌اند.

وی افزود: حدود ۱۳۰ غرفه را در این بازار شناسایی کرده‌ایم که به مرور زمان به صورت غیرقانونی و در سایه ترک فعل و بی توجهی برخی مسئولین پیشین شهرداری احداث شده‌ و حتی برخی از آنها در سالهای گذشته خرید و فروش شده‌اند.

رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این افراد نه تنها هیچ پولی به شهرداری نمی‌دهند، بلکه گاها اقدام به سد معبر نیز می‌کنند که فضایی آشفته و به هم ریخته در این بازار بوجود آورده، لذا در تلاشیم تا این میراث را که به ما رسیده، سر و سامان دهیم.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر از طریق دستگاه قضایی پیگیری‌هایی را داشتیم تا این افراد ملزم شوند با شهرداری قرارداد منعقد کنند که از بین ۱۳۰ غرفه حدود ۳۰ درصد آنها تمکین کردند و مابقی تاکنون توجهی نکرده‌اند.

دارابی تاکید کرد: با عقد قرارداد با این غرفه داران، بدنبال ساماندهی فضای بازار روز و احقاق حق و حقوق شهرداری هستیم.

وی از تلاش برای راه اندازی بازار روز دوم کرمانشاه نیز خبر داد و گفت: در قسمت غربی میدان آزادی کرمانشاه - نقطه مقابل بازار روز کنونی - فضایی تحت عنوان پاساژ میلاد در اختیار داریم که طی سنوات گذشته استفاده چندانی از آن نشده و ما طرح تبدیل آن به بازار روز دوم کرمانشاه را پیشنهاد داده‌ایم.

رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه مشکلی برای تبدیل این فضا به بازار روز دوم کرمانشاه وجود ندارد، عنوان کرد: تغییرات مدیریتی که طی چند ماه اخیر در شهرداری داشتیم، باعث تاخیر در اجرای پروژه شده که امیدواریم با حمایت‌های شهردار کرمانشاه این امر محقق شود.

وی گفت: در پاساژ میلاد امکان راه اندازی حدود ۱۵۰ غرفه وجود دارد و در صورت راه اندازی یک فضای آرام با خدمات بهتر به شهروندان خواهیم داشت.

انتهای پیام/