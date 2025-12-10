آغاز طرح پایش دمای ادارات در کرمانشاه/گاز ادارات پُرمصرف قطع میشود
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از آغاز اجرای طرح پایش حضوری دمای ادارات و اماکن عمومی استان در کنار پایش برخط خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ناصر حسینی در این خصوص گفت: در کنار طرح پایش برخط دمای ادارات، طرح پایش حضوری دمای ادارات و اماکن عمومی استان نیز با هدف مدیریت و بهینهسازی مصرف گاز آغاز شده است.
حسینی اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح برای ۲۲ ناحیه و منطقه استان اکیپهای بازرسی در نظر گرفته شده که با مراجعه به ادارات اقدام به سنجش دمای محیطی آنها میکنند و در صورتی که واحدی دمای بیش از ۱۸ درجه سانتیگراد داشته باشد، ابتدا تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار، گاز آن قطع خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۱۲۰ مورد پایش حضوری توسط کارکنان شرکت گاز استان انجام میشود، گفت: تا کنون در جریان این پایشها گاز هیچ اداره و سازمانی قطع نشده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: این اکیپهای بازرسی در طول هفته و ساعات اداری به ادارات و سازمانهای مختلف سطح استان مراجعه کرده و دمای آنها را کنترل خواهند کرد.
حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ ساختمان ۲۵ نهاد دولتی تحت پایش برخط قرار دارند، گفت: نصب سنسورهای دما به منظور پایش برخط دمای ادارات و سازمانهای بیشتر در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد و امیدواریم با انجام پایش برخط و حضوری، شاهد مصرف بهینه گاز در ادارات استان باشیم.