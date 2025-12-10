خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز طرح پایش دمای ادارات در کرمانشاه/گاز ادارات پُرمصرف قطع می‌شود

آغاز طرح پایش دمای ادارات در کرمانشاه/گاز ادارات پُرمصرف قطع می‌شود
کد خبر : 1725607
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از آغاز اجرای طرح پایش حضوری دمای ادارات و اماکن عمومی استان در کنار پایش برخط خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  ناصر حسینی در این خصوص گفت: در کنار طرح پایش برخط دمای ادارات، طرح پایش حضوری دمای ادارات و اماکن عمومی استان نیز با هدف مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز آغاز شده است.

حسینی اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح برای ۲۲ ناحیه و منطقه استان اکیپ‌های بازرسی در نظر گرفته شده که با مراجعه به ادارات اقدام به سنجش دمای محیطی آنها می‌کنند و در صورتی که واحدی دمای بیش از ۱۸ درجه سانتیگراد داشته باشد، ابتدا تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار، گاز آن قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۱۲۰ مورد پایش حضوری توسط کارکنان شرکت گاز استان انجام می‌شود، گفت: تا کنون در جریان این پایش‌ها گاز هیچ اداره و سازمانی قطع نشده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: این اکیپ‌های بازرسی در طول هفته و ساعات اداری به ادارات و سازمان‌های مختلف سطح استان مراجعه کرده و دمای آنها را کنترل خواهند کرد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ ساختمان ۲۵ نهاد دولتی تحت پایش برخط قرار دارند، گفت: نصب سنسورهای دما به منظور پایش برخط دمای ادارات و سازمان‌های بیشتر در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد و امیدواریم با انجام پایش برخط و حضوری، شاهد مصرف بهینه گاز در ادارات استان باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری