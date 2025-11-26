به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، اروجعلی علیزاده، معاون راهداری کشور، روز چهارشنبه پنجم آذر در مراسم معارفه سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر دو مأموریت اصلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اظهار کرد: «یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان، نگهداری و ارتقاء شبکه راه‌ها در سراسر کشور است. هدف ما تسهیل تردد، ارتقاء ایمنی و روان‌سازی ترافیک در مسیرهای اصلی، کریدوری و روستایی است تا امنیت سفرهای جاده‌ای افزایش یابد و حمل و نقل کالا و مسافر با کیفیت و ایمنی بیشتر انجام شود.»

وی افزود: «کل شبکه راه‌های کشور حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر است که شامل آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و راه روستایی می‌شود. از این مقدار، حدود ۵۰ هزار کیلومتر شبکه راه‌های اصلی و کریدوری هستند که نگهداری و بهبود آن‌ها به عنوان اولویت اصلی سازمان در نظر گرفته شده است.»

علیزاده با اشاره به سهم استان کرمانشاه گفت: «از این ۵۰ هزار کیلومتر، حدود هزار کیلومتر در کرمانشاه قرار دارد که تنها دو درصد از کل شبکه راه‌های اصلی کشور را تشکیل می‌دهد. با وجود این سهم اندک، کرمانشاه نقش بسیار مهمی در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کند و به عنوان یک کریدور استراتژیک، مسیر اصلی ارتباط غرب کشور با سایر استان‌ها و کشورهای همسایه است.»

وی درباره تخصیص اعتبارات توضیح داد: «با وجود محدودیت منابع مالی، در هفت ماهه اول امسال حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای استان کرمانشاه اختصاص یافته که تاکنون هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. با توجه به شبکه گسترده هشت هزار کیلومتری راه‌ها در استان، این رقم برای نگهداری و بهبود راه‌ها کافی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف است.»

معاون راهداری کشور به عملکرد استان در حوزه آسفالت و ایمنی اشاره کرد و گفت: «سال جاری در سطح کشور حدود ۵۶۰۰ کیلومتر آسفالت‌ریزی انجام شده که حدود ۱۰ درصد آن، معادل ۵۶۰ کیلومتر، مربوط به کرمانشاه بوده است. همچنین از ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز مصوب کشور، ۱۹ نقطه در کرمانشاه قرار دارد که خوشبختانه امسال تمام این نقاط اصلاح و ایمن‌سازی شده‌اند. این اقدامات نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای ایفا می‌کند.»

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت استان برای سازمان راهداری گفت: «کرمانشاه در مسیر کریدورهای مهم حمل و نقل کشور قرار دارد و از مجموع ۲۶ پایانه مرزی بزرگ کشور، دو پایانه در این استان واقع شده است. علاوه بر این، کرمانشاه نقش مهمی در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه و در تردد زائران اربعین حسینی دارد. عملکرد اداره کل راهداری استان در این حوزه بسیار مطلوب بوده و در آینده نیز برنامه‌های توسعه‌ای متعددی در دستور کار قرار دارد.»

طهماسب نجفی، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، نیز در این مراسم با اشاره به دستاوردهای یک سال اخیر گفت: «یکی از اقدامات مهم، خرید حدود ۷۵ دستگاه ماشین‌آلات جدید بود که باعث شد سال گذشته یک سال طلایی برای حوزه راهداری استان رقم بخورد. علاوه بر این، در بخش ساخت و روکش راه‌ها اقدامات چشمگیری انجام شده که کرمانشاه را جزو استان‌های برتر کشور در این حوزه قرار داده است.»

وی افزود: «حوزه راهداری همواره یکی از اولویت‌های مهم استان بوده و در تخصیص اعتبارات نیز همواره آب و راهداری در صدر توجه‌ها قرار دارند. کرمانشاه با داشتن چندین مرز رسمی و جایگاه ویژه به عنوان قطب لجستیک غرب کشور، نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌ها و توجه ویژه است.»

نجفی ادامه داد: «مناسب‌سازی زیرساخت‌ها و ارتقاء شاخص ایمنی راه‌ها برای کاهش تصادفات جاده‌ای ضروری است. بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه، آمار تصادفات جاده‌ای در کشور و استان باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. برای دستیابی به این هدف، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از فناوری‌های نوین در ایمن‌سازی راه‌ها، بهبود وضعیت راه‌های روستایی، ساماندهی حمل و نقل بار و پایانه‌های مرزی از اولویت‌های اصلی برنامه راهداری استان کرمانشاه است.»

وی در پایان تأکید کرد: «توسعه شبکه راه‌ها و ارتقاء ایمنی جاده‌ای، علاوه بر تسهیل حمل و نقل و تجارت، نقش مهمی در رفاه مردم، کاهش تصادفات و افزایش بهره‌وری اقتصادی استان دارد. اداره کل راهداری استان با حمایت‌های سازمان و استانداری کرمانشاه، در مسیر تحقق این اهداف گام‌های مؤثری برداشته و برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای و ایمن‌سازی راه‌ها را دنبال می‌کند.»