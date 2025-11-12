به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، آیین بهره‌برداری از نمازخانه بین‌راهی استان کرمانشاه با مساحت زیربنا ۱۲۱ متر مربع و مساحت محوطه ۳۷۰ متر مربع برگزار شد. این مراسم با حضور سردار ضیاءالدین حزنی دبیر محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران، و سردار مسعود قنبری جانشین فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در سه راهی هرسین برگزار شد. همچنین فرماندار و امام جمعه هرسین و عوامل راهدار نیز در این آیین حضور داشتند.

سردار ضیاءالدین حزینی دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران در این مراسم اظهار کرد:خوشبختانه ساخت مساجد بین‌راهی در سراسر کشور به‌صورت مشارکتی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه از جمله استان‌هایی است که کمبود مسجد در آن محسوس است، گفت: از میان ۳۱ استان کشور، در چند استان از جمله کرمانشاه، نیاز به احداث مسجد همچنان احساس می‌شود. خدا را شکر می‌کنیم که امروز به تعداد مساجد این استان افزوده شد که جای شکرگزاری دارد.

دبیر محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران با تأکید بر اهمیت نگهداری مساجد گفت: ساخت مسجد یک مرحله از کار است، اما نگهداری و تداوم بهره‌برداری از آن مرحله‌ای مهم‌تر به شمار می‌رود. باید سازوکاری فراهم شود تا این مکان‌ها همواره در بهترین وضعیت نگهداری شوند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه اماکن فرهنگی و مذهبی در مسیرهای زیارتی تصریح کرد: در استان‌های همدان، کرمانشاه و ایلام باید با نگاه ویژه به راهیان نور و زائران کربلا، فضاهای مناسب استراحت و عبادت ایجاد شود.

دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آیین با اهدا لوح تقدیر از خدمات یزدان خسروی مدیرکل راهداری حمل و نقل و جاده‌ای استان کرمانشاه قدردانی کرد.

در ادامه، یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در این مراسم ضمن تقدیر از همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده، به‌ویژه بسیج سازندگی، اظهار کرد: نمازخانه‌ای که امروز در سه‌راهی هرسین شاهد افتتاح آن هستیم با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان و با زیربنایی حدود ۱۲۱ مترمربع و محوطه‌سازی ۳۷۰ مترمربع احداث شده است. هدف ما از اجرای این پروژه، ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و معنوی به مسافران و زائرانی است که از محورهای مواصلاتی استان عبور می‌کنند.

وی با اشاره به نقش بسیج سازندگی در اجرای این طرح افزود: اگر مشارکت بسیج سازندگی در تکمیل و به بهره‌برداری رساندن این مجموعه نبود، قطعاً نواقصی در روند اجرای پروژه به وجود می‌آمد. مدیرکل راهداری استان کرمانشاه گفت: سال گذشته با همکاری بسیج سازندگی استان، پنج مکان در مسیر زائران عتبات عالیات برای احداث نمازخانه انتخاب شد که خوشبختانه اولین مورد آن امروز به بهره‌برداری رسیده و ان‌شاءالله چهار پروژه دیگر نیز در سال جاری تکمیل خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت نگهداری از نمازخانه‌ها و مجتمع‌های بین‌راهی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در این حوزه، موضوع نگهداری مستمر از این اماکن است. بر همین اساس، تلاش کرده‌ایم نمازخانه‌ها را در مکان‌هایی احداث کنیم که دارای زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز باشند تا امکان بهره‌برداری پایدار فراهم شود.

خسروی در ادامه از دو طرح ابتکاری جدید برای ارتقای خدمات در نمازخانه‌های بین‌راهی خبر داد و گفت: برای مدیریت بهتر این فضاها، یک غرفه تجاری در مجاورت هر نمازخانه در نظر گرفته‌ایم تا ضمن ایجاد اشتغال برای بهره‌برداران، نگهداری از نمازخانه نیز به‌صورت هم‌زمان انجام شود. همچنین با توجه به نیاز مادران و خانواده‌ها، در طراحی جدید نمازخانه‌ها «اتاق مادر و کودک» پیش‌بینی شده تا مادران بتوانند در شرایطی مناسب و ایمن، از خدمات بهداشتی و رفاهی لازم بهره‌مند شوند.

خسروی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج سازندگی در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی به مردم گفت: سپاه و بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون همواره در تمامی عرصه‌ها از جمله امنیت، عمران، بهداشت و آبادانی پیشگام بوده‌اند. امیدوارم بتوانیم با تداوم این همکاری‌ها، خدمات مؤثرتری به مردم استان کرمانشاه و زائران عتبات عالیات ارائه دهیم.

گفتنی است بهره‌برداری از این نمازخانه بین‌راهی بخشی از طرح جامع توسعه و نوسازی مراکز خدمات‌رسانی جاده‌ای استان کرمانشاه است که با هدف ارتقای سطح رفاه، بهداشت و فرهنگ سفر در محورهای مواصلاتی غرب کشور در حال اجراست.

انتهای پیام/