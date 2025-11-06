بهمن بوچانی رئیس هیأت والیبال استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با ارائه گزارشی از عملکرد شش‌ماهه این هیأت در بخش آقایان و بانوان، از برگزاری بیش از پنجاه رویداد ورزشی، فرهنگی و آموزشی در سراسر استان خبر داد و گفت: «والیبال کرمانشاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی دقیق، حضور فعال در رویدادهای ملی و گسترش فعالیت‌ها در شهرستان‌ها مسیر رشد و توسعه را با قدرت ادامه داده است.»

وی افزود: «از فروردین تا مهرماه امسال، هیأت والیبال استان در دو بخش آقایان و بانوان، فعالیت‌هایی گسترده، هدفمند و هماهنگ با سیاست‌های فدراسیون انجام داده است. خوشبختانه شاهد افزایش سطح مشارکت ورزشکاران و هیأت‌های شهرستانی و نیز رشد قابل‌توجه در رده‌های پایه هستیم.»

بوچانی در ادامه افزود: «در بخش آقایان، برنامه‌های ورزشی و فرهنگی متعددی برگزار شد که از جمله می‌توان به برگزاری مسابقات جام رمضان در شهر کرمانشاه و شهرستان پاوه اشاره کرد. این رقابت‌ها با استقبال گسترده‌ی علاقه‌مندان برگزار شد و به شناسایی استعدادهای جدید در رده‌های پایه کمک کرد.»

وی با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی هیأت والیبال گفت: «در کنار برنامه‌های ورزشی، جامعه والیبال استان در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز حضوری فعال داشت. از جمله شرکت در راهپیمایی روز قدس، حضور در صعود سراسری به ارتفاعات بازی‌دراز و همکاری در مراسم دهه کرامت. این حضورها نشان می‌دهد ورزش تنها به رقابت محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از پیوند اجتماعی جامعه است.»

رئیس هیأت والیبال استان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان کرمانشاهی در سطح ملی گفت: «در نیمه نخست سال، دو بازیکن ارزشمند استان به نام‌های آرش رمضانی و دانیال کسعلی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند. همچنین مانی علیخانی نیز به جمع ملی‌پوشان جوانان پیوست و این موفقیت‌ها حاصل تلاش مربیان دلسوز و استعدادهای درخشان والیبال استان است.»

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه استعدادیابی و توسعه رده‌های پایه افزود: «اردوی تیم نونهالان پسر استان برگزار شد و تست‌های انتخابی تیم‌های جوانان در کرمانشاه انجام گرفت. مسابقات متعددی نیز در مناسبت‌های مختلف نظیر روز ارتش، یادواره شهدا و ایام دهه کرامت برگزار شد. از جمله مسابقه یادواره شادروان محمدحسن شیرزادی در گیلانغرب، یادواره شهید شاهرخ دایی‌پور در هرسین با حضور ۱۰ تیم، و مسابقه یادواره شهدای اسلام‌آبادغرب با شرکت ۶ تیم.»

بوچانی خاطرنشان کرد: «در شهرستان‌های مختلف نیز فعالیت‌ها به‌صورت منظم پیگیری شد. مسابقات جام نوروز در شهرستان صحنه با حضور چهار تیم برگزار گردید. در شهرستان ثلاث باباجانی مسابقات دسته‌جات آزاد با حضور شش تیم و به مناسبت ولادت امام رضا (ع) در صحنه نیز مسابقه‌ای دیگر با حضور چهار تیم برگزار شد. همچنین رقابت کارکنان منطقه ۵ دانشگاه آزاد اسلامی و مسابقه ساحلی نونهالان استان از دیگر برنامه‌های اجراشده بود.»

وی افزود: «یکی از اقدامات ارزشمند این هیأت، راه‌اندازی زمین والیبال در نقطه صفر مرزی قصرشیرین با همکاری فرماندهی هنگ مرزی شهرستان بود. این کار نه تنها نمادی از توسعه ورزش در مناطق مرزی محسوب می‌شود، بلکه پیامی از صلح، نشاط و همبستگی در مرزهای غربی کشور به همراه دارد.»

بوچانی در ادامه گفت: «برگزاری کلاس مربیگری درجه ۲ آقایان، حضور فعال هیأت در مراسم پیاده‌روی خانوادگی گرامیداشت هفته جوانی جمعیت و همچنین حضور در مجمع سالیانه هیأت از دیگر برنامه‌های اجرایی بود. در این مدت، بازدیدهای متعددی نیز از تمرینات شهرستان‌ها انجام گرفت که از جمله می‌توان به بازدید از تمرینات شهرستان سرپل‌ذهاب و دیدار با فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان هرسین اشاره کرد.»

وی از اعزام گسترده تیم‌های استانی نیز خبر داد و گفت: «تیم نوجوانان المپیک و سپیدار در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان در مشهد شرکت کردند. همچنین تیم نونهالان پسر استان به رقابت‌های قهرمانی کشور در قزوین اعزام شد. تیم زیر ۱۷ سال پسران در مسابقات قهرمانی کشور در شیراز و تیم‌های مقاومت و هیکای زاگرس نیز در رده زیر ۲۰ سال در قزوین شرکت کردند.»

بوچانی ادامه داد: «برگزاری جشنواره کانون‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان پسر استان از دیگر برنامه‌های شاخص این دوره بود که نقش مهمی در شناسایی استعدادها و افزایش شور و نشاط در میان نسل جوان داشت. این جشنواره‌ها در سراسر استان و با مشارکت هیأت‌های شهرستانی برگزار شد.»

وی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش بانوان اظهار داشت: «در شش‌ماهه نخست سال، بانوان والیبالیست کرمانشاهی نیز حضوری پررنگ در رقابت‌های مختلف داشتند. از جمله مسابقات هفته معلم در شهرستان پاوه با حضور ۱۵ تیم از ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت، دیدارهای تدارکاتی آینده‌سازان کرمانشاه و قروه به مناسبت روز ارتش در ۲۸ فروردین و رقابت نونهالان در ۲۹ فروردین ماه.»

وی افزود: «مسابقات منطقه‌ای رده زیر ۱۶ سال در ۲۴ اردیبهشت به میزبانی شهرستان صحنه و در یکم خرداد به میزبانی کرمانشاه برگزار شد. مرحله نهایی این رقابت‌ها نیز در ۲۷ تیرماه در کرمانشاه برگزار گردید. در رده زیر ۱۴ سال نیز دیدارهای استانی درشهرستان‌های روانسر، کنگاور و اسلام‌آبادغرب در مردادماه برگزار و مرحله نهایی در ۱۷ مرداد در شهر کرمانشاه برگزار شد.»

بوچانی خاطرنشان کرد: «در مناسبت‌های ملی، بانوان والیبالیست نیز همواره فعال بودند. از جمله در ۵ مرداد به مناسبت روز ملی کرمانشاه، در ۲۶ مرداد همزمان با سالروز ورود آزادگان مسابقات رده جوانان به میزبانی سرپل‌ذهاب و با حضور ۹۶ ورزشکار برگزار شد. همچنین جشنواره کانون‌های تابستانی در رده نوجوانان از ۲۳ تا ۲۶ شهریور با حضور ۱۲۶ ورزشکار و جشنواره نونهالان در روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور با حضور ۱۶۰ ورزشکار برگزار شد.»

رئیس هیأت والیبال استان کرمانشاه از اعزام تیم‌های بانوان به مسابقات ملی نیز خبر داد و گفت: «تیم‌های زیر ۱۷ سال به اردبیل، زیر ۱۸ سال به زنجان، زیر ۲۰ سال به اراک و زیر ۱۵ سال به کرمان اعزام شدند. حضور در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور نیز از افتخارات بانوان والیبالیست استان در سال جاری بود.»

بوچانی در پایان با قدردانی از تلاش مربیان، داوران، اعضای هیأت‌های شهرستانی و حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: «والیبال کرمانشاه امروز با پشتکار جامعه ورزشی خود، در مسیر رشد و تحول قرار گرفته است. امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و تکیه بر ظرفیت‌های جوانان مستعد استان، در سال‌های آینده شاهد افتخارات بیشتری برای والیبال کرمانشاه در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.»

