آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه

ببه گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم در کرمانشاه آغاز شد.

مسیر راهپیمایی از چهارراه مدرس به سمت میدان آزادی است و راهپیمایان در طول مسیر با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیست، مرگ بر استکبار و... خشم و انزجار خود را از سیاست‌های تجاوزکارانه استکبار جهانی فریاد می‌زنند.

حضور دانش‌آموزان در این مراسم چشمگیر است و نوجوانان و جوانان کرمانشاهی همگام با دیگر اقشار، امروز به خیایان آمده‌اند تا حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهند.

در طول مسیر راهپیمایی نیز چندین غرفه فرهنگی برپا بود و گروه‌های سرود دانش آموزی نیز به اجرای برنامه پرداختند.

سخنران راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در کرمانشاه ابراهیم عزیزی رییس کمیسون امنیت ملی و سیات خارجی مجلس شورای اسلامی است.

راهپیمایی ۱۳ آبان، علاوه بر شهر کرمانشاه در دیگر شهرها و بخش‌های استان کرمانشاه نیز در حال برگزاری است.

