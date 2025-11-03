«زیپلاین کرمانشاه بهزودی راهاندازی میشود
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه زیپ لاین کرمانشاه خبر داد و گفت: اولین زیپلاین کرمانشاه با حمایتهای سرپرست شهرداری بزودی افتتاح خواهد شد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، محسن محمدی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه «زیپلاین» که در پارک شرقی کرمانشاه در حال احداث است، اظهار کرد: این پروژه اردیبهشتماه امسال با حضور مسئولان استانی کلنگزنی شد و قرار بود ظرف مدت شش ماه به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: خوشبختانه پروژه تفریحی و توریستی زیپلاین کرمانشاه جلوتر از برنامه زمانبندی پیش میرود و در صورت انجام تعهدات سرمایهگذار، اواخر ماه جاری شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاریومشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه میزان سرمایهگذاری این پروژه را حدود ۸.۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طول مسیر کابل این پروژه حدود ۴۰۰ متر است و حدود ۷۵ متر فضای خدماتی شامل رختکن، کافه، سرویس بهداشتی و سایر امکانات برای آن پیشبینی شده است.
محمدی ادامه داد: کار نصب تجهیزات اصلی پروژه انجام شده و تنها نصب بخش خدماتی باقی مانده است که بهصورت سازههای قابلحمل اجرا میشود و زمان زیادی نمیبرد.
وی اضافه کرد: نصب روشنایی محیط پیرامونی پروژه و دوربینهای مداربسته مجموعه تفریحی ـ گردشگری زیپلاین پارک شرقی کرمانشاه نیز به دستور و پیگیری سرپرست شهرداری انجام شده است.
محمدی یادآور شد: تأییدیه نهایی ادارهکل استاندارد و سایر نهادهای ذیربط برای این پروژه از سوی سرمایهگذار و با حمایت سازمان سرمایهگذاری شهرداری اخذ شده و میراث فرهنگی استان نیز همکاری خوبی در اجرای آن داشته است.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای سرپرست شهرداری کرمانشاه در تسریع روند اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: تستهای اولیه این طرح با حضور ایشان و جمعی از مسئولان شهرداری انجام شده است.