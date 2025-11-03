به گزارش ایلنا از کرمانشاه، محسن محمدی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه «زیپ‌لاین» که در پارک شرقی کرمانشاه در حال احداث است، اظهار کرد: این پروژه اردیبهشت‌ماه امسال با حضور مسئولان استانی کلنگ‌زنی شد و قرار بود ظرف مدت شش ماه به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: خوشبختانه پروژه تفریحی و توریستی زیپ‌لاین کرمانشاه جلوتر از برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود و در صورت انجام تعهدات سرمایه‌گذار، اواخر ماه جاری شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاریومشارکت‌های مردمی شهرداری کرمانشاه میزان سرمایه‌گذاری این پروژه را حدود ۸.۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طول مسیر کابل این پروژه حدود ۴۰۰ متر است و حدود ۷۵ متر فضای خدماتی شامل رختکن، کافه، سرویس بهداشتی و سایر امکانات برای آن پیش‌بینی شده است.

محمدی ادامه داد: کار نصب تجهیزات اصلی پروژه انجام شده و تنها نصب بخش خدماتی باقی مانده است که به‌صورت سازه‌های قابل‌حمل اجرا می‌شود و زمان زیادی نمی‌برد.

وی اضافه کرد: نصب روشنایی محیط پیرامونی پروژه و دوربین‌های مداربسته مجموعه تفریحی ـ گردشگری زیپ‌لاین پارک شرقی کرمانشاه نیز به دستور و پیگیری سرپرست شهرداری انجام شده است.

محمدی یادآور شد: تأییدیه نهایی اداره‌کل استاندارد و سایر نهادهای ذی‌ربط برای این پروژه از سوی سرمایه‌گذار و با حمایت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری اخذ شده و میراث فرهنگی استان نیز همکاری خوبی در اجرای آن داشته است.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های سرپرست شهرداری کرمانشاه در تسریع روند اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: تست‌های اولیه این طرح با حضور ایشان و جمعی از مسئولان شهرداری انجام شده است.

