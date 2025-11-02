دبیر هیأت تکواندو استان کرمانشاه؛
هدف ما پرورش نسلی تازه از قهرمانان تکواندوی کرمانشاه است
دبیر هیأت تکواندو استان کرمانشاه از برنامهریزی منسجم برای تقویت زیرساختها، توجه به ردههای پایه و حضور پررنگتر در میادین ملی و بینالمللی خبر داد.
سید جواد تقریبزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: «تکواندو یکی از رشتههای پرافتخار و ریشهدار در کرمانشاه است و خوشبختانه در سالهای اخیر با همت مربیان و ورزشکاران، شاهد رشد قابل توجهی در سطح فنی و کیفی مسابقات بودهایم. امروز هیأت تکواندو استان با نگاهی علمی و هدفمند در مسیر توسعه قرار گرفته و تلاش میکند نسل تازهای از قهرمانان را برای آینده بسازد.»
وی افزود:«امسال به دلیل برخی محدودیتها، بخشی از مسابقات برونمرزی و اردوهای آمادهسازی لغو یا با تأخیر برگزار شد، اما با برنامهریزی جدیدی که در هیأت تدوین شده، قصد داریم دوباره در این عرصهها حضوری پررنگ داشته باشیم. ما اعتقاد داریم تجربه میادین بینالمللی برای ورزشکاران جوان، نقشی حیاتی در رشد فنی و روحی آنان دارد.»
تقریبزاده با اشاره به سرمایهگذاری بر روی ردههای سنی پایه گفت:«تمام برنامهریزیهای ما از پایه شروع میشود. معتقدیم اگر در بخش نونهالان و نوجوانان کار اصولی انجام دهیم، در آینده شاهد قهرمانان با کیفیتتری خواهیم بود. به همین منظور از مربیان با تجربه و شناختهشدهای برای هدایت برنامههای آموزشی و استعدادیابی کمک گرفتهایم. خوشبختانه نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده بوده و استعدادهای تازهای در سطح استان شناسایی شدهاند.»
وی درباره وضعیت فعلی تیمهای استان نیز گفت:«در حال حاضر چند ورزشکار کرمانشاهی در اردوهای تیم ملی حضور دارند و بعضی از آنان در آستانه اعزام به مسابقات برونمرزی هستند. این موضوع نشان میدهد که ظرفیت تکواندو در استان بالاست و اگر حمایتها ادامه داشته باشد، میتوانیم سهم بیشتری در ترکیب تیم ملی داشته باشیم.»
دبیر هیأت تکواندو استان کرمانشاه در ادامه افزود:«خوشبختانه فضای کار در هیأت کاملاً مثبت و حرفهای است. تعامل خوبی میان مربیان، ورزشکاران و مدیران ورزشی وجود دارد و همه با هدف واحدی حرکت میکنند. ما فقط به دنبال مدال نیستیم، بلکه تلاش داریم ورزشکارانی تربیت کنیم که در کنار افتخارات ورزشی، از نظر اخلاقی و فرهنگی نیز الگوی جامعه باشند.»
تقریبزاده در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای ادارهکل ورزش و جوانان استان، مربیان، خانوادهها و پیشکسوتان تکواندو گفت:«از همه مردم ورزشدوست استان میخواهم برای موفقیت تکواندوی کرمانشاه دعا کنند. ما با تمام توان در تلاشیم تا پرچم کرمانشاه را در میادین ملی و جهانی بالا نگه داریم و امیدوارم بتوانیم پاسخگوی اعتماد جامعه ورزش استان باشیم.»