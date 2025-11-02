برای ساماندهی فاضلاب کرمانشاه، ۶۶۰۰ میلیارد تومان بودجه لازم است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، رضا داودی، روز یکشنبه یازدهم آبان، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به وضعیت فعلی فاضلاب شهر کرمانشاه، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۶۴ هزار نفر در شهر کرمانشاه تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند که ۷۴ درصد از این جمعیت از شبکه فاضلاب مدرن و ۲۶ درصد از شبکه فاضلاب سنتی برخوردارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ درصد فاضلاب تولیدی شهر کرمانشاه وارد مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه می‌شود، یادآور شد: متاسفانه ۶۸ درصد مابقی وارد رودخانه‌های قره‌سو و آبشوران می‌شود.

داودی از تصفیه فاضلاب جمعیت ۳۲۴ هزار نفری شهر کرمانشاه در مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر فاضلاب حدود ۷۴۰ هزار نفر دیگر تصفیه نمی‌شود که برای تصفیه این میزان فاضلاب نیازمند احداث دو مدول تصفیه‌خانه دیگر هر یک با ظرفیت ۴۰۰ هزار نفر هستیم.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، پیشرفت کنونی این پروژه در بخش سازه‌ای را ۸۰ درصد و در مجموع ۴۵ درصد اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، فاز مایع مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه تا پایان سال جاری یا خرداد سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد و مجموع طرح نیز تا بهمن ۱۴۰۵ به اتمام برسد و خاطرنشان کرد: زمان احداث تصفیه‌خانه آن هم در این سطح از کار، در کشور نوعی رکود محسوب می‌شود.

به گفته داودی، ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه تصفیه‌خانه ۶۷ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و برای پوشش فاضلاب جمعیت ۴۰۰ هزار نفر است و فرآیند آن نیز از پیشرفته‌ترین فرآیندهای موجود در دنیا می‌باشد.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح را حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد که بیش از ۷۰ درصد آن تامین شده و تاکید کرد: برای مجموع مدول دوم و سوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر کرمانشاه با بیان اینکه ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه علاوه بر تصفیه‌خانه‌ها نیازمند احداث ۴۷۰ کیلومتر شبکه عمدتا در بافت فرسوده شهر و همچنین بازسازی تاسیسات موجود نیز هست، گفت: برای مجموع این بخش‌ها ۶۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

انتهای پیام/