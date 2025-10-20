آغاز روند افزایشی مصرف گاز در کرمانشاه

به گزارش ایلنا کرمانشاه، ناصرحسینی با اشاره به کاهش تدریجی دمای هوا در روزهای اخیر، اظهار کرد: این امر افزایش تدریجی مصرف گاز را خصوصا در نواحی سردسیر استان به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه مصرف گاز روزانه مشترکین غیرصنعتی استان در روزهای تابستان حدود دو تا ۲.۵ میلیون مترمکعب است، افزود: این میزان مصرف در روزهای سرد اخیر بین ۴.۳ تا ۴.۴ میلیون مترمکعب در نوسان بوده و حاکی از افزایش نزدیک به دو میلیون مترمکعبی مصرف گاز در استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از افزایش مصرف مشترکین بخش خانگی و غیرصنعتی در فصول سرد سال یاد کرد و ادامه داد: در فصول گرم معمولا در بخش غیرصنعتی مصرف چندان زیادی نداریم، اما در روزهای سرد سهم مصرف بخش خانگی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

حسینی، پیک مصرف گاز مشترکین غیرصنعتی استان در روزهای سرد سال گذشته را حدود ۱۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد و یادآور شد: اینکه این میزان امسال افزایش یابد یا نه به وضعیت برودت هوا و همچنین رفتار مصرف کنندگان بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: معمولا در روزهای سرد سال به ازاء هر یک درجه کاهش دما، مصرف گاز پنج تا شش درصد افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هر ساله پیک مصرف گاز را معمولا از نیمه آذر تا نیمه اسفند داریم که البته بسته به برودت هوا تا حدودی می‌تواند متغیر باشد، تاکید کرد: در ایام پیک مصرف بیش از هر زمانی به همراهی مشترکان نیاز داریم.

حسینی، از اهمیت همراهی مشترکان و مدیریت مصرف آنها برای پایداری شبکه گاز یاد کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی به معنای کم مصرف کردن نیست، بلکه به معنای مصرف صحیح و به اندازه گاز است.

وی، تنظیم دمای مناسب در منزل بر روی ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد را از جمله راهکارهای مدیریت مصرف گاز برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و پربازده به جای وسایل قدیمی و پُرمصرف نیز ضروری است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از هدررفت انرژی مربوط به عایق بندی نامناسب ساختمان‌ها است، اظهار کرد: استفاده از عایق‌های مناسب درب‌ها، پنجره‌ها و دیوارها، میزان هدررفت گرما را به‌شکل قابل توجهی کاهش داده و موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.

حسینی، بر لزوم خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی غیرضروری هنگام خروج از منزل نیز تاکید کرد.

به گفته وی، بخش عمده مشترکان یعنی نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد معمولا الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما بخشی از مشترکان نیز پُرمصرف هستند که گازبها برای آنها بیشتر محاسبه می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید کرد: وقتی مشترکان بخش خانگی همراهی بیشتری داشته باشند، نه تنها در کاهش هزینه‌های قبوض گاز خانوار اثرگذار است، بلکه به پایداری شبکه گاز و خصوصا تامین گاز کافی برای صنایع نیز کمک خواهد شد.

حسینی در ادامه از آمادگی شرکت گاز استان برای ورود به فصل سرما خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای تامین گاز پایدار مشترکان از جمله تعمیرات و نگهداری، اصلاحات شبکه در نقاطی که نیاز بوده، آمادگی اکیپ‌های امداد و تعمیرات و ... انجام شده و بدون هیچ مشکل برای تامین گاز پایدار مشترکان در فصل سرما آماده هستیم.

انتهای پیام/