جهش بزرگ در آبرسانی روستایی کرمانشاه
هر ۳۶ ساعت یک روستا به آب سالم متصل می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از رشد چشمگیر طرحهای آبرسانی در مناطق روستایی خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون ۲۶۵ روستای استان از آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدهاند و این روند با هدف تحقق عدالت آبی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، رضا داوودی با اشاره به پیشرفتهای گسترده در حوزه آبرسانی روستایی افزود: در حال حاضر ساماندهی و آبرسانی به ۸۶۰ روستای استان در قالب دو قرارداد بزرگ با قرارگاه امام حسن (ع) در حال اجراست که تاکنون ۴۲۰ روستا از این تعداد به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
به گفته وی، این روند در سالهای اخیر موجب ارتقای شاخصهای خدماترسانی در مناطق محروم شده و کرمانشاه را در میان استانهای پیشرو کشور در زمینه آبرسانی روستایی قرار داده است.
داوودی با بیان اینکه دسترسی به آب سالم یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه پایدار و سلامت عمومی است، اظهار کرد: سیاست مجموعه آب و فاضلاب استان بر مبنای عدالت در توزیع خدمات و تأمین پایدار منابع آبی برای همه مناطق بهویژه روستاهای دورافتاده بنا شده است.
وی افزود: در همین راستا، دهها طرح نیمهتمام آبرسانی در استان فعال شده و بسیاری از آنها در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.
این مقام مسئول تأکید کرد: روند فعلی که طی آن هر ۳۶ ساعت یک روستا از آب آشامیدنی سالم بهرهمند میشود، حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب، همکاری قرارگاههای عمرانی، و همراهی مردم است. این حرکت جهادی در واقع مصداقی از همافزایی میان دولت و مردم در راستای تحقق عدالت آبی در سراسر استان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در ادامه از بهرهبرداری یکی از پیشرفتهترین سیستمهای تصفیه و پردازش اطلاعات فرایندی کشور در دانشگاه رازی خبر داد و گفت: این سیستم با استفاده از فناوریهای نوین در حوزه تصفیه بیولوژیکی و با بهرهگیری از تجارب صنعت آب و معدن، قادر است بهصورت هوشمند عناصر نیتروژن، کربن و فسفر را از پسابها حذف کند.
به گفته داوودی، ظرفیت این سامانه سالانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر، معادل ۳۰۰ مترمکعب در شبانهروز است که میتواند بهطور کامل نیاز آبیاری فضای سبز دانشگاه را تأمین کند. اجرای این پروژه در مدت ۱۲ ماه انجام گرفته و اعتبار آن بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن از محل اعتبارات عمرانی کشور و منابع عمومی دولت و بخشی دیگر از سوی دانشگاه رازی تأمین شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی این تصفیهخانه گفت: این سیستم شامل واحدهای آنوکسیک و ایروبیک بوده و با تلفیق فرآیندهای هوازی و بیهوازی، امکان حذف کامل نیتروژن و فسفر را فراهم میکند. پس از تهنشینی، آب خروجی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای زیستمحیطی برای آبیاری فضای سبز و حتی برخی مصارف کشاورزی قابل استفاده خواهد بود.
مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه افزود: با راهاندازی رسمی این واحد، فرآیند تصفیه زیستی طی یک تا دو ماه آینده به راندمان نهایی میرسد و پسابهای تولیدی دانشگاه بهطور کامل تصفیه و بازچرخانی میشوند.
وی این اقدام را گامی مهم در جهت استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت پایدار آن در مراکز علمی دانست و تأکید کرد که این طرح قابلیت توسعه دارد و میتواند پاسخگوی نیازهای آتی دانشگاه در صورت افزایش جمعیت و گسترش فضاهای آموزشی باشد.
داوودی در پایان با اشاره به اهمیت طرحهای نوآورانه در حوزه مدیریت آب گفت: امروز کرمانشاه نهتنها در زمینه تأمین آب شرب، بلکه در توسعه فناوریهای نوین تصفیه و بازچرخانی پساب نیز به یکی از استانهای پیشرو کشور تبدیل شده است.
مدیر عامل ابفا خاطرنشان کرد: تحقق اهداف کلان در این حوزه، نتیجه برنامهریزی منسجم، استفاده از فناوریهای نو و حمایتهای دولت در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مردم استان است.