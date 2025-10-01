تسریع در تکمیل مسیر ریلی کرمانشاه؛ گامی مهم برای تسهیل سفر زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، آیت‌الله حبیب الله غفوری امروز بعد ظهر چهارشنبه ۹ مهر در آیین آغاز ریل‌گذاری راه‌آهن کرمانشاه به خسروی ، با قدردانی از عملکرد استاندار کرمانشاه اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای مسئولیت، ایشان با تکیه بر تجربه عمرانی و مدیریتی خود، خیلی زود به مسائل استان مسلط شدند و با تلاش، پیگیری مستمر و ارتباط مؤثر با مدیران ملی توانسته‌اند توفیقات ارزشمندی برای استان به دست آورند.

وی با اشاره به اهمیت پروژه راه‌آهن کرمانشاه گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه حمل و نقل استان، مسیر ریلی کرمانشاه است که به دلیل نواقص موجود، قطارها با سرعت و زمان مطلوب حرکت نمی‌کنند و این مسیر باید هر چه سریع‌تر تکمیل و اصلاح شود تا ارتباط ریلی استان با همدان و سایر نقاط کشور تسهیل گردد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه این استان در مسیر تردد زائران اربعین و عتبات عالیات تصریح کرد: کرمانشاه مهم‌ترین مسیر زمینی سفر زائران به عراق است و در صورت تکمیل زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، این استان می‌تواند نقش محوری در جابه‌جایی زائران ایفا کند و حتی زمینه اتصال مستقیم ریلی ایران به بغداد و دیگر شهرهای عراق فراهم شود.

آیت الله غفوری به موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی و مذهبی استان پرداخت و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما، تکمیل زائرسراها و اماکن خدماتی برای زائران است و زمین این پروژه‌ها تهیه شده و بخشی از کاربری‌ها نیز نیازمند تغییر است تا منابع مالی لازم تأمین گردد. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همت خیرین، این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌های استاندار و مدیران استانی گفت: امید است با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های دولت، شاهد رفع مشکلات، رونق بیشتر و شکوفایی کرمانشاه در آینده نزدیک باشیم.

در ادامه این مراسم منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه از اهمیت کریدور شرق به غرب که کرمانشاه جزو مهمی از آن است اشاره کرد و گفت: کرمانشاه نزدیک به ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص می‌دهد و بیش از ۶۰ درصد زوار اربعین نیز از محورهای استان کرمانشاه عبور می‌کنند.

وی اظهار کرد: کرمانشاه با داشتن پنج مرز رسمی و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق نقش بسزایی در تجارت ایران با عراق داشته و مرز پرویزخان ما دومین مرز ترانزیتی کشور به شمار می‌رود.

استاندار کرمانشاه افزود: این استان به واسطه ظرفیت‌های متعدد در حوزه زیارت و تجارت، نیازمند نگاه ویژه به حوزه راه‌ها و حمل و نقل است.

وی راه‌آهن کرمانشاه را حاصل عنایت ویژه مقام معظم رهبری در سفرشان به کرمانشاه برشمرد که در سفر اخیر رئیس جمهور به استان نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفت و یادآور شد: بالاترین اعتبار در سفر رئیس جمهور به مبلغ شش همت به پروژه راه‌آهن کرمانشاه به خسروی اختصاص یافت.

حبیبی سپس به بیان چند مطالبه از وزارت راه و شهرسازی در زمینه راه‌آهن پرداخت و گفت: مطالبه اول ما این است که راه‌آهن کرمانشاه تا خسروی به عنوان راه‌آهن کرمانشاه به بغداد تلقی شود، زیرا این راه‌آهن در نهایت کشور ما را به پایتخت عراق متصل کرده و بسیار حائز اهمیت است.

مطالبه دیگر استاندار کرمانشاه، تسریع در اجرای راه‌آهن کرمانشاه به بغداد با تزریق به موقع منابع و اعتبارات بود و افزود: تقاضا داریم تا پایان سال حداقل یک همت به این پروژه اختصاص یابد تا در موعد مقرر شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

حبیبی همچنین خواستار بازنگری در سرعت قطار کرمانشاه تا مسیر ملایر و افزایش سرعت در این بخش شد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه در قلب کریدور غرب کشور واقع شده و به نوعی مرکزیت غرب کشور را دارد، تاکید کرد: از همین رو کرمانشاه نیازمند راه‌اندازی اداره کل مستقل راه‌آهن است.

استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم تکمیل قطعه ۹ بزرگراه کربلا به طول ۱۵ کیلومتر که تنها قطعه باقی مانده از بزرگراه کربلا است شد و گفت: با اجرای این قطعه، تمام مسیر از تهران تا خسروی چهار بانده خواهد شد.

فضل‌الله رنجبر نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه کرمانشاه با وجود همه ظرفیت‌هایی که دارد با مشکلات زیرساختی مهمی مواجه است که حوزه حمل و نقل ریلی از مهمترین این موارد است، افزود: برای استانی که از بیکارترین استان‌های کشور است، زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و راه‌آهن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خواستار تسریع در سرعت قطار کرمانشاه در مسیر اول به سمت ملایر شد و افزود: چرا قطاری که قرار است تا بغداد امتداد باید، در مسیر اول باید کمتر از ۶۰ کیلومتر سرعت داشته باشد، خصوصا اینکه این قطار مورد استفاده زوار اربعین نیز هست.

رنجبر به پروژه راه‌آهن کرمانشاه تا خسروی نیز اشاره کرد و گفت: جای تشکیلات اداری راه‌آهن در کرمانشاه خالی است و نیازمند این هستیم که اداره کل راه‌آهن کرمانشاه راه‌اندازی شود.

محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز از این استان به عنوان محور توسعه غرب کشور یاد کرد و افزود: محورهای کرمانشاه انتهای کریدور شرق به غرب بوده و نیازمند توجه ویژه است.

وی خاطرنشان کرد: محورهای کرمانشاه بلحاظ اینکه این استان اعتبار و پیشانی نظام بوده، دروازه کربلا است، بیشترین تجارت با عراق را به خود اختصاص می‌دهد و امنیت کشور را تامین می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه خواستار توجه ویژه به پروژه راه‌آهن کرمانشاه شد و افزود: نمایندگان استان برای پیگیری این پروژه کوتاهی نکرده‌اند.

