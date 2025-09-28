خبرگزاری کار ایران
آبرسانی به ۴۱۴ روستای کرمانشاه
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از آبرسانی به ۴۱۴ روستای کرمانشاه در قالب طرح‌های جهاد آبرسانی خبر داد و گفت: با پروژه‌هایی که در دست اجرا داریم، تا نیمه اول سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه آب روستایی کرمانشاه رقم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  رضا داودی روز یکشنبه ششم مهر، در جلسه کارگروه سازندگی و محرومیت‌زدایی استان کرمانشاه، با اشاره به طرح جهاد آبرسانی به روستاهای استان کرمانشاه، گفت: در قالب این طرح ۸۶۰ روستا در قالب دو قرارداد آبرسانی می‌شود که قرارداد اول برای ۳۴۹ روستا و قرارداد دوم نیز برای آبرسانی به ۵۱۱ روستای استان است.

وی ادامه داد: مجموع اعتبار این دو قرارداد بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان شامل ۳۱۴ میلیارد تومان برای قرارداد اول و ۱۹۲۰ میلیارد تومان برای قرارداد دوم است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون کار آبرسانی به ۴۱۴ روستا از این ۸۶۰ روستا به اتمام رسیده، خاطرنشان کرد: آبرسانی به ۴۴۶ روستای دیگر در نقاط مختلف استان در دست اجراست.

 داودی با بیان اینکه در این طرح در درجه اول روستاهایی که فاقد تاسیسات آبرسانی بودند و در درجه بعد روستاهای با تنش آبی بالا و سپس روستاهای با تنش آبی کمتر در اولویت آبرسانی قرار داشتند، افزود: همچنین طرح‌هایی که در قالب آنها با هزینه و زمان کمتری تعداد بیشتری از جمعیت روستاها از نعمت آب برخوردار می‌شدند، نیز در اولویت اجرا بودند.

وی  اظهار کرد: نکته مثبت اجرای این طرح‌ها این است که منابع تامین آب تمامی این پروژه‌های آبرسانی مشخص شده و اینگونه نیست که مانند برخی از نقاط کشور میلیاردها تومان برای طرح‌های آبرسانی هزینه شود، اما منبع تامین آب مشخص نباشد و تاسیسات اجرا شده بلاتکلیف بماند.

داودی کرمانشاه را از استان‌های پیشتاز در زمینه اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی دانست و یادآور شد: با طرح‌های آبرسانی روستایی که در دست اقدام داریم، تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ اتفاقات بسیار خوبی در حوزه آبرسانی روستایی در استان رخ خواهد داد.

