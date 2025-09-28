آبرسانی به ۴۱۴ روستای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، رضا داودی روز یکشنبه ششم مهر، در جلسه کارگروه سازندگی و محرومیت‌زدایی استان کرمانشاه، با اشاره به طرح جهاد آبرسانی به روستاهای استان کرمانشاه، گفت: در قالب این طرح ۸۶۰ روستا در قالب دو قرارداد آبرسانی می‌شود که قرارداد اول برای ۳۴۹ روستا و قرارداد دوم نیز برای آبرسانی به ۵۱۱ روستای استان است.

وی ادامه داد: مجموع اعتبار این دو قرارداد بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان شامل ۳۱۴ میلیارد تومان برای قرارداد اول و ۱۹۲۰ میلیارد تومان برای قرارداد دوم است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون کار آبرسانی به ۴۱۴ روستا از این ۸۶۰ روستا به اتمام رسیده، خاطرنشان کرد: آبرسانی به ۴۴۶ روستای دیگر در نقاط مختلف استان در دست اجراست.

داودی با بیان اینکه در این طرح در درجه اول روستاهایی که فاقد تاسیسات آبرسانی بودند و در درجه بعد روستاهای با تنش آبی بالا و سپس روستاهای با تنش آبی کمتر در اولویت آبرسانی قرار داشتند، افزود: همچنین طرح‌هایی که در قالب آنها با هزینه و زمان کمتری تعداد بیشتری از جمعیت روستاها از نعمت آب برخوردار می‌شدند، نیز در اولویت اجرا بودند.

وی اظهار کرد: نکته مثبت اجرای این طرح‌ها این است که منابع تامین آب تمامی این پروژه‌های آبرسانی مشخص شده و اینگونه نیست که مانند برخی از نقاط کشور میلیاردها تومان برای طرح‌های آبرسانی هزینه شود، اما منبع تامین آب مشخص نباشد و تاسیسات اجرا شده بلاتکلیف بماند.

داودی کرمانشاه را از استان‌های پیشتاز در زمینه اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی دانست و یادآور شد: با طرح‌های آبرسانی روستایی که در دست اقدام داریم، تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ اتفاقات بسیار خوبی در حوزه آبرسانی روستایی در استان رخ خواهد داد.

