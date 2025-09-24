خبرگزاری کار ایران
توسعه صنایع شهرستان بدون تأمین زیرساخت‌های برق امکان‌پذیر نیست

کد خبر : 1691061
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تسریع در اجرای مصوبات سفر استاندار به این شهرستان گفت: تأمین زیرساخت‌های برق و توسعه صنایع در این شهرستان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در آیین احداث پست برق شهرستان سنقر و کلیایی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های حیاتی از جمله برق، راه و ارتباطات برای تحقق توسعه پایدار اظهار کرد: «توسعه بدون زیرساخت امکان‌پذیر نیست و برای پیشرفت شهرستان سنقر نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در بخش‌های مختلف به ویژه برق هستیم.»

وی افزود: «شهرک صنعتی سنقر به دلیل موقعیت ویژه در کنار محور مواصلاتی این شهرستان، ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد و با تأمین زیرساخت برق می‌توانیم چشم‌اندازی روشن تا ۱۰۰ سال آینده در حوزه انرژی ترسیم کنیم.»

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طبق گزارش‌های موجود، مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه صنعت شهرستان بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است و تنها یک واحد صنعتی پتروشیمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد داشت.»

حسینی‌کیا با بیان اینکه ظرفیت‌های صنعتی منطقه فراتر از بخش برق است، گفت: «در حوزه تولید شمش فلزی نیز توان چشمگیری وجود دارد که روزانه تا ۲۵۰ تن تولید دارد و این موضوع نویدبخش آینده‌ای روشن برای شهرستان و استان کرمانشاه است.»

وی خواستار برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شفاف در اجرای پروژه‌ها شد و تأکید کرد: «مسئولان و پیمانکاران باید پاسخگوی هرگونه تأخیر احتمالی باشند تا از ایجاد تعویق‌های زنجیره‌ای در روند پروژه‌ها جلوگیری شود.»

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی گفت: «بانک‌ها تاکنون به تعهدات خود در ارائه تسهیلات تولیدی و سرمایه در گردش عمل نکرده‌اند. از ۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب سفر ریاست‌جمهوری، بخش عمده‌ای هنوز اجرایی نشده که این موضوع نگرانی جدی فعالان صنعتی را به دنبال داشته و نیازمند سرعت عمل بیشتر مسئولان است.»

وی در بخش دیگری از سخنانش ظرفیت‌های معدنی استان را جایگزینی مهم برای منابع نفت دانست و اظهار کرد: «در شهرستان سنقر با توجه به وجود تنها کنسانتره فلزی استان، فرصت‌های بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم است. اما باید وزارت صنعت و معدن در واگذاری پروانه‌ها جدیت به خرج دهد و با افراد غیرمستقل برخورد کند تا پروژه‌ها معطل نمانند.»

حسینی‌کیا همچنین خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های آب و گاز شهرک صنعتی سنقر شد و افزود: «با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های مرتبط امیدواریم این زیرساخت‌ها هرچه سریع‌تر فراهم شود تا روند توسعه سرعت گیرد.»

وی  تأکید کرد: «مطالبه جدی مردم از مسئولان، پیگیری شفاف و دقیق مصوبات سفرهای قبلی است. باید اجرای ۵۰ تا ۶۰ درصدی این مصوبات به اطلاع مردم برسد تا پیشرفت واقعی در عمران و آبادانی شهرستان ملموس شود.»

در ادامه این مراسم، یاور محمدی فرماندار سنقر و کلیایی نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه رفع مشکلات زیرساختی شهرستان گفت: «حل مسائل مرتبط با تأمین برق و گاز نخستین گام در توسعه صنایع این منطقه است.»

وی با بیان اینکه شهرستان سنقر و کلیایی دارای ۳۸ واحد صنعتی است که ۲۰ واحد آن در شهرک صنعتی و ۱۸ واحد خارج از محدوده آن قرار دارد، افزود: «از این تعداد، حدود ۲۷ واحد فعال و بخشی نیمه‌فعال هستند که اغلب با مشکلات مالی و تأمین سرمایه در گردش مواجه‌اند. همچنین تأمین برق و تکمیل پروژه‌ها از جمله مسائل اصلی این واحدهاست.»

فرماندار سنقر و کلیایی با اشاره به پروژه‌های بزرگ صنعتی شهرستان گفت: «بسیاری از پروژه‌های مهم از جمله پتروشیمی و ذوب‌آهن برای توسعه نیازمند برق هستند. خوشبختانه عملیات احداث پست ۶۳ کیلوولت برق در شهرستان آغاز شده و این پروژه می‌تواند آینده روشنی برای صنعت منطقه رقم بزند.»

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه شهرک صنعتی سنقر خبر داد و توضیح داد: «بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است ۲۰ هکتار به فضای شهرک صنعتی اضافه شود که این امر جذب سرمایه‌گذاران جدید و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع را به همراه خواهد داشت.»

محمدی درباره پروژه پتروشیمی شهرستان نیز گفت: «این پروژه به دلیل مشکلات برق و گاز با کندی مواجه شده بود اما با پیگیری‌های صورت گرفته اکنون به مرحله تعیین تکلیف روابط پیمانکار و کارفرما رسیده است. همچنین در جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت گاز مقرر شد تعمیرات گاز اولویت‌بندی شود تا موانع برطرف گردد و پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.»

فرماندار سنقر و کلیایی در پایان تأکید کرد: «با همت مسئولان استانی و شهرستانی امیدواریم مشکلات موجود در حوزه زیرساخت‌های برق و گاز هرچه سریع‌تر مرتفع شود و شاهد رونق بیشتر صنایع باشیم. این پیشرفت‌ها تنها با همدلی و همکاری مسئولان و سرمایه‌گذاران محقق خواهد شد.»

 

