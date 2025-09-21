اجرای بیش از ۴۰۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ سعید بهشتی‌راد، روز یکشنبه ۳۰ شهریور در نشست خبری ویژه هفته دفاع مقدس، با بیان اینکه دفاع مقدس سرمایه‌ای عظیم برای ملت ایران است، اظهار کرد: برنامه‌های امسال با شعار محوری «ما فاتحان قله‌ایم» تدارک دیده شده و تلاش شده است تا تمامی اقشار مردم، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به آغاز رسمی برنامه‌های هفته دفاع مقدس از امروز و با رونمایی از مستند «مرزداران صادق»، گفت: این مستند به زندگی شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استان کرمانشاه می‌پردازد. تاکنون ۳۰ قسمت از این مجموعه ساخته شده و امروز رسماً رونمایی شد. ساخت بخش‌های دیگر این مستند نیز آغاز شده تا تمامی شهدای این مقطع حساس تاریخی به تصویر کشیده شوند.

بهشتی‌راد در ادامه با تشریح برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس افزود: سرکشی از خانواده معظم شهدا، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، اعزام کاروان خانواده شهدا به مشهد مقدس، رونمایی از آثار و وصایای برجای‌مانده شهدا به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، نواختن «زنگ مقاومت» در مدارس، برگزاری یادواره‌های شهدا در سراسر استان، افتتاح پروژه‌های عمرانی نظیر طرح‌های آبرسانی روستایی و نصب پنل‌های خورشیدی، برگزاری جلسات خاطره‌گویی رزمندگان در مدارس و دانشگاه‌ها، برپایی محافل انس با قرآن کریم، برگزاری مسابقات ورزشی و شب‌های شعر با موضوع دفاع مقدس از جمله اقدامات پیش‌بینی شده است.

وی گفت: علاوه بر این، در طول هفته دفاع مقدس گروه‌های پزشکی به شهرستان‌ها و مناطق محروم اعزام خواهند شد تا خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه دهند. همچنین گروه‌های دامپزشکی نیز با حضور در روستاها، خدمات لازم را برای دامداران و روستاییان انجام خواهند داد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، اظهار کرد: دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه گمان می‌کرد که با شهادت فرماندهان ما، مردم دست از انقلاب برمی‌دارند و پشت نظام را خالی خواهند کرد؛ اما واقعیت درست برعکس بود و ملت ایران با قدرتی مضاعف در کنار انقلاب و ولایت ایستادند و بار دیگر ثابت کردند که فرهنگ دفاع مقدس همچنان زنده و الهام‌بخش است.

وی افزود: در این میان، نقش فرماندهی کل قوا، حضور حماسی مردم و ایثار و شجاعت نیروهای مسلح کشور تعیین‌کننده بود و سبب شد پاسخی سریع، کوبنده و سرنوشت‌ساز به تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان آن داده شود. این واقعیت باید برای نسل امروز و آینده به‌خوبی بازگو شود.

بهشتی‌راد در ادامه با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تهدید، تصریح کرد: اگر دشمن بار دیگر مرتکب خطا شود و اقدامی علیه کشورمان انجام دهد، پاسخ جمهوری اسلامی ویرانگر و پشیمان‌کننده خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه فرهنگ مقاومت از مرزهای ایران فراتر رفته و امروز به الگویی جهانی تبدیل شده است، گفت: همان‌گونه که ملت ایران با الهام از دفاع مقدس در برابر دشمنان ایستاد، امروز ملت‌های بیدار و آزاده جهان نیز در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و دنیای استکبار مقاومت می‌کنند. این نشان می‌دهد دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه سرمایه‌ای معنوی و تمدنی برای امروز و فردای ملت‌های آزادی‌خواه است.

بهشتی‌راد در پایان به تلاش‌های دشمنان برای فعال کردن «مکانیزم ماشه» اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندی داخلی، تلاش جوانان و دستاوردهای علمی و دفاعی، به سطحی از اقتدار رسیده است که هیچ‌یک از این فشارها نتوانسته ملت را به عقب‌نشینی وادارد.

وی تأکید کرد: امروز ایران اسلامی در جایگاهی قرار دارد که دشمن هر اقدامی کند، نمی‌تواند ما را به زانو درآورد.

