مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه:

شاعران در جنگ ۱۲ روزه به جامعه آرامش دادند

شاعران در جنگ ۱۲ روزه به جامعه آرامش دادند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: شاعران در جنگ ۱۲ روزه به جامعه آرامش دادند، در کنار مردم ایستادند و امیدآفرینی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  مظفر تیموری، در محفل «شعر پاییزانه» که به مناسبت روز شعر و ادب فارسی (۲۷ شهریور) در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه شعر در جامعه اظهار کرد: «شعر ابزاری بی‌بدیل برای پرورش فکر، تقویت روح جمعی و انتقال ارزش‌های انسانی است و می‌تواند پیام‌های عمیق اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را به جامعه منتقل کند.»

وی با تأکید بر تأثیرگذاری شاعران بر فضای جامعه گفت: «شعر منبع صلح، آرامش، وحدت و دوستی است و شاعران در هر زمان وجدان بیدار و صدای جامعه بوده‌اند. آن‌ها می‌توانند با کلمات خود، فرهنگ، اخلاق و همبستگی اجتماعی را به بهترین شکل ترویج کنند.»

تیموری به نقش اهالی فرهنگ و هنر در تقویت انسجام و همدلی جامعه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور اشاره و خاطرنشان کرد: «در جنگ ۱۲ روزه، یکی از گروه‌هایی که توانست به جامعه امید و آرامش بدهد و عامل وحدت باشد، شاعران بودند. آنان در کنار مردم حضور فعال داشتند و با اشعار خود، امیدآفرینی کردند و روحیه ملی و همبستگی اجتماعی را تقویت کردند.»

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های شاعران و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر استان کرمانشاه افزود: «استان کرمانشاه در تمامی حوزه‌های فرهنگی و هنری، دارای جایگاه برجسته‌ای است و هنرمندان آن در عرصه‌های شعر و ادب، موسیقی، نمایش و خوشنویسی سبک و نگاه خاص خود را دارند. این تنوع و غنای فرهنگی، نشان از ظرفیت بی‌نظیر استان در تولید آثار فاخر دارد.»

تیموری خبر داد : در راستای پاسداشت مفاخر و بزرگان فرهنگ و هنر استان، دبیرخانه دائمی انجمن آثار و مفاخر کرمانشاه بزودی راه‌اندازی خواهد شد و در اولین گام، از ۲۱ نفر از مفاخر استان تجلیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: «این اقدام گامی مهم برای حفظ هویت فرهنگی و تجلیل از دستاوردهای هنری و ادبی استان است و چراغ فرهنگ را در جامعه روشن نگه می‌دارد.»

تیموری همچنین گفت: «برگزاری نشست‌هایی مانند «شعر پاییزانه» نشان می‌دهد که اهالی شعر و ادب با انگیزه و علاقه فراوان در مسیر تقویت فرهنگ و هنر استان گام برمی‌دارند و تلاش می‌کنند تا روحیات انسانی و ارزش‌های اخلاقی را در جامعه نهادینه کنند.»

در این محفل فرهنگی، جمعی از شاعران برجسته کرمانشاه به قرائت آثار خود پرداختند و یاد بانوی شاعر فقید، زینب اکبری، از شاعران استان گرامی داشته شد. این برنامه علاوه بر ایجاد فرصتی برای شنیدن شعرهای ناب، بستری برای تبادل تجربه و هم‌افزایی میان اهالی فرهنگ و هنر استان نیز فراهم کرد.

