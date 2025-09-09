خبرگزاری کار ایران
دبیر فدراسیون جانبازان و توان‌یابان:

جذب جانبازان جنگ ۱۲ روزه به ورزش

برنامه جدید فدراسیون جانبازان و توان‌یابان

دبیر فدراسیون جانبازان و توان‌یابان از پیگیری و برنامه‌ریزی برای جذب جانبازان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به عرصه ورزش خبر داد و تأکید کرد که بازتوانی جسمی و روحی این قشر با استفاده از ظرفیت ورزش در دستور کار فدراسیون قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  مجید نظامی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در مجمع سالیانه هیأت جانبازان و توان‌یابان استان کرمانشاه با اشاره به آمار بالای افراد توان‌یاب در جامعه اظهار کرد: بر اساس آمارها، حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد جمعیت کشور را افراد توان‌یاب شامل می‌شوند که دربرگیرنده کم‌بینایان، نابینایان، کم‌شنوایان، ناشنوایان، معلولان جسمی‌حرکتی و کم‌توانان ذهنی است.

وی افزود: جامعه هدف اصلی فدراسیون، افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی و کم‌توان ذهنی هستند.

نظامی با تأکید بر ضرورت گسترش ورزش در میان این گروه‌ها گفت: «برای جذب بیشتر افراد به سمت ورزش، تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله بهزیستی و هلال احمر منعقد کرده‌ایم و به‌زودی قراردادی نیز با سازمان بسیج امضا خواهیم کرد تا از ظرفیت‌های زیرساختی آن‌ها بهره‌مند شویم.»

وی با اشاره به اینکه هر سال افراد زیادی بر اثر حوادث رانندگی و کار دچار معلولیت می‌شوند، ادامه داد: «اگرچه در سال‌های نخست پس از معلولیت شرایط روحی مناسبی ندارند، اما تلاش می‌کنیم با ایجاد انگیزه و برنامه‌ریزی، آن‌ها را به سوی ورزش هدایت کنیم.»

دبیر فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، فرهنگ‌سازی اجتماعی را از مهم‌ترین بسترهای توسعه ورزش برای توان‌یابان دانست و افزود: «یکی از موانع جدی در این مسیر، مسائل فرهنگی در برخی استان‌ها به‌ویژه برای بانوان است. انتظار داریم رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و بیان مطالبات این قشر به مسئولان، نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.»

نظامی در پایان با تقدیر از عملکرد هیأت جانبازان و توان‌یابان کرمانشاه تصریح کرد: «این هیأت یکی از هیأت‌های برتر کشور است که بر اساس ارزیابی‌های اخیر، سال گذشته با صعود سه پله‌ای موفق شد رتبه سوم گروه B را در میان هیأت‌های استانی کسب کند.»

