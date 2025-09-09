جذب جانبازان جنگ ۱۲ روزه به ورزش

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مجید نظامی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در مجمع سالیانه هیأت جانبازان و توان‌یابان استان کرمانشاه با اشاره به آمار بالای افراد توان‌یاب در جامعه اظهار کرد: بر اساس آمارها، حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد جمعیت کشور را افراد توان‌یاب شامل می‌شوند که دربرگیرنده کم‌بینایان، نابینایان، کم‌شنوایان، ناشنوایان، معلولان جسمی‌حرکتی و کم‌توانان ذهنی است.

وی افزود: جامعه هدف اصلی فدراسیون، افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی و کم‌توان ذهنی هستند.

نظامی با تأکید بر ضرورت گسترش ورزش در میان این گروه‌ها گفت: «برای جذب بیشتر افراد به سمت ورزش، تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله بهزیستی و هلال احمر منعقد کرده‌ایم و به‌زودی قراردادی نیز با سازمان بسیج امضا خواهیم کرد تا از ظرفیت‌های زیرساختی آن‌ها بهره‌مند شویم.»

وی با اشاره به اینکه هر سال افراد زیادی بر اثر حوادث رانندگی و کار دچار معلولیت می‌شوند، ادامه داد: «اگرچه در سال‌های نخست پس از معلولیت شرایط روحی مناسبی ندارند، اما تلاش می‌کنیم با ایجاد انگیزه و برنامه‌ریزی، آن‌ها را به سوی ورزش هدایت کنیم.»

دبیر فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، فرهنگ‌سازی اجتماعی را از مهم‌ترین بسترهای توسعه ورزش برای توان‌یابان دانست و افزود: «یکی از موانع جدی در این مسیر، مسائل فرهنگی در برخی استان‌ها به‌ویژه برای بانوان است. انتظار داریم رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و بیان مطالبات این قشر به مسئولان، نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.»

نظامی در پایان با تقدیر از عملکرد هیأت جانبازان و توان‌یابان کرمانشاه تصریح کرد: «این هیأت یکی از هیأت‌های برتر کشور است که بر اساس ارزیابی‌های اخیر، سال گذشته با صعود سه پله‌ای موفق شد رتبه سوم گروه B را در میان هیأت‌های استانی کسب کند.»

