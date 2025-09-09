۳ هزار بسته تحصیلی به ارزش میلیاردی در کرمانشاه توزیع شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه حجت‌الاسلام محمد صالحی امروز (سه شنبه ) در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح برنامه‌های هفته وقف، اظهار کرد: فعالیت‌های اوقاف استان طی سال‌های اخیر با رویکردی جامع و هدفمند و در راستای تحقق نیات واقفان، حمایت از محرومان و گسترش خدمات اجتماعی توسعه یافته است.

وی با اشاره به وجود ۶۴ بقعه متبرکه در استان، گفت: تمامی درآمدهای هر بقعه در همان بقعه هزینه می‌شود و در طول سال برنامه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در این اماکن برگزار می‌شود.

وی همچنین افزود: یکی از طرح‌های مداوم اداره اوقاف «قرار دوازدهم» است که هر ماه در ۳۵ بقعه برگزار و متناسب با نیاز جامعه شامل توزیع بسته‌های معیشتی، لوازم‌التحریر، وسایل گرمایشی و سایر کمک‌های حمایتی است.

مدیرکل اوقاف کرمانشاه با اشاره به حمایت‌های این نهاد از بیماران و دانش‌آموزان نیازمند، گفت: سالانه بیش از ۶ میلیارد تومان از محل موقوفات صرف کمک به این اقشار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سه میلیارد تومان برای درمان بیماران محروم و سه میلیارد تومان دیگر برای پشتیبانی تحصیلی دانش‌آموزان بی‌بضاعت هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا امسال سه هزار بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت‌افزار به ارزش هر بسته بیش از یک میلیون تومان تهیه و مستقیماً به مؤسسات خیریه و دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی اهدا شد.

صالحی همچنین با اشاره به خدمات‌رسانی اوقاف در ایام اربعین حسینی، تصریح کرد: حدود ۱۰ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات صرف پشتیبانی و خدمت‌رسانی در ۱۰ موکب فعال از جمله موکب‌های مرز خسروی و امام‌زاده باقر بیستون شده است.

صالحی در ادامه به ظرفیت گسترده موقوفات در استان اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه دارای بیش از دو هزار موقوفه و ۵۰ هزار رقبه است که بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های آن در شهرستان کرمانشاه متمرکز است.

به گفته وی، سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت‌وساز و افزایش دارایی‌های موقوفات طی سال‌های اخیر نه تنها به ارتقای بهره‌وری و درآمدها منجر شده بلکه منبع پایداری برای حمایت از نیازمندان ایجاد کرده است.

مدیرکل اوقاف کرمانشاه از برگزاری مسابقات و محافل قرآنی با حضور بیش از سه هزار شرکت‌کننده و توسعه آموزش قرآن در مراکز «میراث ماندگار» نیز خبر داد و این فعالیت‌ها را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ دینی دانست.

وی درباره مدیریت مساجد استان نیز توضیح داد: «مرکز رسیدگی به امور مساجد تحت نمایندگی ولی‌فقیه مسئولیت اداره مساجد را بر عهده دارد و اداره اوقاف نیز تلاش می‌کند مشکلات مستأجران موقوفات به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی که بدترین مستأجران ما محسوب می‌شوند، کاهش یابد.»

گفتنی است، در پایان این نشست بسته‌های لوازم‌التحریر تهیه‌شده، به مؤسسات خیریه تحویل داده شد تا بر اساس فهرست‌های موجود، میان دانش‌آموزان نیازمند در سطح استان توزیع شود.

