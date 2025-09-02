خبرگزاری کار ایران
قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال جهان با درخشش نماینده‌ای از کرمانشاه

تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال ایران در رقابت‌های جهانی چین با پیروزی برابر تیم قدرتمند ایتالیا موفق شد عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند؛ افتخاری که با حضور بازیکن و مربی از استان کرمانشاه شیرینی مضاعفی برای ورزش این خطه به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه محمد مانی علیخانی کاپیتان و محمد منصوری مربی تیم ملی والیبال  جوانان ایران ، دو نماینده استان کرمانشاه در ترکیب تیم قهرمان جهان بودند که توانستند بار دیگر ظرفیت‌های بالای والیبال این استان را به نمایش بگذارند.

امروز در بدو ورود کاروان تیم ملی به کشور، در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه از قهرمانان جوان استقبال گرمی به‌عمل آمد. در این مراسم، جمع زیادی از مردم، خانواده‌ها و مسئولان استانی حضور داشتند.

علیخانی در جمع خبرنگاران گفت: «سال گذشته به دلیل مصدومیت در مسابقات آسیایی حضور نداشتم، اما خوشبختانه در این رقابت جهانی توانستم در خدمت تیم باشم. پیروزی برابر ایتالیا آسان نبود، اما با اعتماد به نفس و تلاش همه بازیکنان توانستیم به بازی برگردیم. امیدوارم با ادامه این روند، باز هم افتخارآفرینی کنیم.»

بهمن قوچانی  رئیس هیئت والیبال استان کرمانشاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «ابتدا این موفقیت بزرگ را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش و به‌ویژه مردم عزیز و شهیدپرور استان کرمانشاه تبریک می‌گویم. خوشبختانه در این قهرمانی سهمی برای استان کرمانشاه وجود داشت و حضور علیخانی به‌عنوان کاپیتان تیم ملی باعث افتخار همه ما شد. این موفقیت مسئولیت ما را در مسیر پرورش استعدادهای جدید سنگین‌تر می‌کند.»

وی با اشاره به برنامه‌های هیئت والیبال استان افزود: «خدا را شکر امسال توانستیم چهار تیم از رده‌های پایه چه در بخش پسران و چه دختران را به مسابقات کشوری اعزام کنیم که نویدبخش آینده‌ای روشن برای والیبال استان است. همچنین در لیگ دسته یک کشور نیز تیمی از کرمانشاه حضور خواهد داشت که می‌تواند به رونق این رشته و ایجاد فضای پرنشاط اجتماعی کمک کند.»

