افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای علی آباد بخش بیلوار کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مراسم افتتاح این طرح با حضور حمیدرضا عزتی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، حجت انگزی بخشدار بخش بیلوار، بهمن اختیاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه و جمعی از پرسنل واحد فنی و مهندسی اداره کل و همچنین مردم شریف و ورزش‌دوست این روستا برگزار شد.

حمیدرضا عزتی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در آیین افتتاح این پروژه با تبریک هفته دولت اظهار داشت: «زمین چمن مصنوعی علی‌آباد با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و پاسخگویی به نیاز جوانان منطقه احداث شده و امیدواریم بتواند نقش مؤثری در پرکردن اوقات فراغت و ارتقای سطح سلامت روستاییان ایفا کند.»

وی با بیان اینکه توسعه امکانات ورزشی در روستاها از اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان است، افزود: «در هفته دولت دو پروژه مهم ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی علی‌آباد در بیلوار و زمین چمن مصنوعی روستای قارلق در کنگاور افتتاح شدند. همچنین در هفته تربیت‌بدنی چندین پروژه ورزشی دیگر در سطح روستاهای استان آماده بهره‌برداری خواهد شد.»

عزتی ادامه داد: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این زمین چمن تعداد ۱۵۰۰ نفر از روستاییان می توانند از خدمات آن استفاده کنند و امیدواریم با این افتتاح باعث شادابی روستاییان و بخصوص جوانان باشیم.

سرپرست ورزش و جوانان استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های پیمانکار و همکاری بخشداری بیلوار گفت: «اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده توجه جدی به عدالت ورزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای روستاییان است. با توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار، نه تنها شرایط برای رشد ورزش فراهم می‌شود بلکه شاهد افزایش همبستگی اجتماعی و نشاط عمومی در میان مردم خواهیم بود.»

گفتنی است پروژه زمین چمن مصنوعی علی‌آباد بخشی از برنامه‌های دولت در حوزه ورزش روستایی است که با هدف ارتقای شاخص‌های ورزشی و اجتماعی در مناطق مختلف استان کرمانشاه در حال اجراست.

