افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای علی آباد بخش بیلوار کرمانشاه
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای علیآباد از توابع بخش بیلوار امروز سهشنبه ۱۱ شهریورماه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مراسم افتتاح این طرح با حضور حمیدرضا عزتی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، حجت انگزی بخشدار بخش بیلوار، بهمن اختیاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه و جمعی از پرسنل واحد فنی و مهندسی اداره کل و همچنین مردم شریف و ورزشدوست این روستا برگزار شد.
حمیدرضا عزتی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در آیین افتتاح این پروژه با تبریک هفته دولت اظهار داشت: «زمین چمن مصنوعی علیآباد با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و پاسخگویی به نیاز جوانان منطقه احداث شده و امیدواریم بتواند نقش مؤثری در پرکردن اوقات فراغت و ارتقای سطح سلامت روستاییان ایفا کند.»
وی با بیان اینکه توسعه امکانات ورزشی در روستاها از اولویتهای اداره کل ورزش و جوانان است، افزود: «در هفته دولت دو پروژه مهم ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی علیآباد در بیلوار و زمین چمن مصنوعی روستای قارلق در کنگاور افتتاح شدند. همچنین در هفته تربیتبدنی چندین پروژه ورزشی دیگر در سطح روستاهای استان آماده بهرهبرداری خواهد شد.»
عزتی ادامه داد: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در این زمین چمن تعداد ۱۵۰۰ نفر از روستاییان می توانند از خدمات آن استفاده کنند و امیدواریم با این افتتاح باعث شادابی روستاییان و بخصوص جوانان باشیم.
سرپرست ورزش و جوانان استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاشهای پیمانکار و همکاری بخشداری بیلوار گفت: «اجرای چنین پروژههایی نشاندهنده توجه جدی به عدالت ورزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای روستاییان است. با توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق کمتر برخوردار، نه تنها شرایط برای رشد ورزش فراهم میشود بلکه شاهد افزایش همبستگی اجتماعی و نشاط عمومی در میان مردم خواهیم بود.»
گفتنی است پروژه زمین چمن مصنوعی علیآباد بخشی از برنامههای دولت در حوزه ورزش روستایی است که با هدف ارتقای شاخصهای ورزشی و اجتماعی در مناطق مختلف استان کرمانشاه در حال اجراست.