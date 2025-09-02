خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای علی آباد بخش بیلوار کرمانشاه

افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای علی آباد بخش بیلوار کرمانشاه
کد خبر : 1681265
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای علی‌آباد از توابع بخش بیلوار امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مراسم افتتاح این طرح با حضور حمیدرضا عزتی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، حجت انگزی بخشدار بخش بیلوار، بهمن اختیاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه و جمعی از پرسنل واحد فنی و مهندسی اداره کل و همچنین مردم شریف و ورزش‌دوست این روستا برگزار شد.

حمیدرضا عزتی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در آیین افتتاح این پروژه با تبریک هفته دولت اظهار داشت: «زمین چمن مصنوعی علی‌آباد با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و پاسخگویی به نیاز جوانان منطقه احداث شده و امیدواریم بتواند نقش مؤثری در پرکردن اوقات فراغت و ارتقای سطح سلامت روستاییان ایفا کند.»

وی با بیان اینکه توسعه امکانات ورزشی در روستاها از اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان است، افزود: «در هفته دولت دو پروژه مهم ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی علی‌آباد در بیلوار و زمین چمن مصنوعی روستای قارلق در کنگاور افتتاح شدند. همچنین در هفته تربیت‌بدنی چندین پروژه ورزشی دیگر در سطح روستاهای استان آماده بهره‌برداری خواهد شد.»

عزتی ادامه داد: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این زمین چمن تعداد ۱۵۰۰ نفر از روستاییان می توانند از خدمات آن استفاده کنند و امیدواریم با این افتتاح باعث شادابی روستاییان و بخصوص جوانان باشیم.

سرپرست ورزش و جوانان استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های پیمانکار و همکاری بخشداری بیلوار گفت: «اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده توجه جدی به عدالت ورزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای روستاییان است. با توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار، نه تنها شرایط برای رشد ورزش فراهم می‌شود بلکه شاهد افزایش همبستگی اجتماعی و نشاط عمومی در میان مردم خواهیم بود.»

گفتنی است پروژه زمین چمن مصنوعی علی‌آباد بخشی از برنامه‌های دولت در حوزه ورزش روستایی است که با هدف ارتقای شاخص‌های ورزشی و اجتماعی در مناطق مختلف استان کرمانشاه در حال اجراست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی