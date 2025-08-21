به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، یزدان خسروی امروز پنجشنبه ۳۰ مردادماه در نشست خبری با تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای راهداری استان اظهار کرد: در جریان سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه، اعتباری معادل یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱.۴ همت) برای رفع نقاط حادثه‌خیز و بهسازی راه‌های روستایی اختصاص یافت که قرار است طی سه سال به استان تزریق شود.

وی افزود: نیمی از این اعتبارات از منابع ملی و نیمی دیگر از محل منابع استانی تأمین خواهد شد و در سال نخست حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در اختیار استان قرار می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمانشاه با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی جاده‌ها گفت: سال‌ها بود که ۱۹ نقطه حادثه‌خیز در استان وجود داشت و به‌عنوان دغدغه جدی رانندگان و مردم مطرح بود؛ خوشبختانه تمامی این نقاط رفع شده‌اند. علاوه بر آن، از ابتدای امسال ۹۴ نقطه مستعد حادثه که اعتباری برای آنها تعریف نشده بود، با همکاری پلیس راه و از محل اعتبارات داخلی ایمن‌سازی شد که این اقدام نقش مهمی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای ایفا کرده است.

خسروی ورود خیرین به حوزه راه‌سازی استان را یکی از اتفاقات مهم سال جاری دانست و بیان کرد: برای نخستین بار خیرین راه‌ساز در کرمانشاه پای کار آمده‌اند. در هماهنگی با فرمانداران ۱۴ شهرستان استان، زمینه احداث ۵۰ کیلومتر راه روستایی فراهم شده و تاکنون حدود ۱۶ کیلومتر آن آماده آسفالت است. این موضوع نشان می‌دهد مشارکت مردمی می‌تواند در کنار اعتبارات دولتی تحولی بزرگ در توسعه راه‌های استان ایجاد کند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی ۱۴۰۴ افزود: استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی زائران نقش مهمی در این رویداد ملی و مذهبی ایفا می‌کند. از همین رو، از فروردین‌ماه امسال عملیات گسترده‌ای برای بهسازی و روکش آسفالت محورهای مواصلاتی استان آغاز شد. در این مدت حدود ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های اصلی روکش شد و همچنین خط‌کشی ۸۵۰۰ کیلومتر جاده، نصب علائم هشداردهنده و تابلوهای اطلاعاتی و پایش مجتمع‌های خدمات رفاهی مسیر زائران در دستور کار قرار گرفت.

به گفته خسروی، افزایش گیت‌های پایانه مرزی خسروی نیز از جمله اقدامات مهمی بود که به روان‌سازی تردد زائران کمک کرد و موجب شد عملیات اربعین بدون مشکل پشت سر گذاشته شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمانشاه همچنین درباره وضعیت ماشین‌آلات راهداری استان توضیح داد: تا ۹ ماه پیش حدود ۶۰ درصد ماشین‌آلات استان زمین‌گیر و بلااستفاده بودند، اما با تعمیرات اساسی اکنون تنها پنج درصد آنها در حال تعمیر است. علاوه بر این، پس از شش سال وقفه در نوسازی ناوگان، اخیراً ۷۲ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین جدید به استان تخصیص یافت که بخش بزرگی از مشکلات عملیاتی را برطرف کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری اشاره کرد و گفت: نرخ حمل‌ونقل کالا در کرمانشاه از ارزان‌ترین تعرفه‌های کشور است و این ظرفیت می‌تواند به توسعه تجارت و رونق اقتصادی استان کمک کند.

خسروی افزود: ترانزیت برای کرمانشاه تنها یک بخش جانبی نیست، بلکه «نان‌آور» استان است و باید در تمامی برنامه‌ها جایگاه آن برجسته شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمانشاه در پایان با اشاره به ارزیابی عملکرد ادارات راهداری کشور در پنج ماهه نخست امسال اعلام کرد: کرمانشاه در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت که این رتبه نشان‌دهنده تلاش و همدلی مجموعه کارکنان و همکاران در ارتقای سطح ایمنی، توسعه راه‌های روستایی، بهسازی راه‌های مواصلاتی و خدمات‌رسانی به زائران و مردم استان است.

ردر اداما این نشست حمت جلیلیان معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پاسخ به سوال خبرنگار ان با بیان اینکه طبق برنامه حدود ۴۵۰ کیلومتر راه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان باید آسفالت شود، گفت: تا پایان امسال ۱۲۰ کیلومتر از این میزان راه روستایی را آسفالت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۹۵۰ کیلومتر راه روستایی در استان وجود دارد، اظهارکرد: از این میزان حدود ۳۵۰۰ کیلومتر آسفالت شده و حدود ۱۴۰۰ کیلومتر دیگر شنی و خاکی است.

وی در ادامه میانگین ضریب برخورداری روستاهای کشور از راه آسفالته را حدود ۸۵.۷ درصد اعلام کرد و گفت: این آمار در کرمانشاه پنج درصد بیشتر از میانگین کشوری و ۹۰.۷ درصد است.

جلیلیان تاکید کرد: در دو شهرستان ثلاث باباجانی و کرمانشاه کم و کاستی‌هایی در حوزه راه روستایی آسفالته داریم که ارتقاء آنها را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: باتوجه به اینکه اعتبارات ملی برای ساخت راه‌های روستایی وجود ندارد، بنابراین اعتبارات ساخت راه‌های روستایی باید از محل منابع استانی و کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌ها تامین شود.

جلیلیان با بیان اینکه تکلیفی که برای استانها مشخص شده ساخت راه آسفالته برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار است، اظهار کرد: حدود ۴۵۰ روستای استان که بالای ۲۰ خانوار دارند و جاده‌های آنها در حال حاضر خاکی و یا شنی است، مشمول این برنامه خواهند شد.

وی در پایان گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی را در استان آسفالت خواهیم کرد.

