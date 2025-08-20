احداث آکادمی ۴۵۰۰ متری گلف در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد کرمانشاه
اسلامآبادغرب پیشتاز کروکت ایران
رئیس هیات گلف استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه برجسته این استان در گلف کشور، از احداث آکادمی ۴۵۰۰ متری در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد و تکمیل پروژههای بزرگ این رشته همچون سایت استاندارد مینیگلف و سایت کروکت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، الهام اکبری، رئیس هیات گلف استان کرمانشاه امروز چهارشنبه (۲۹ مرداد) در مجمع سالیانه این هیات، با تأکید بر نبود زیرساختهای کافی در کرمانشاه برای گلف، اظهار کرد: «با وجود این محدودیتها، استان کرمانشاه توانسته جایگاه بسیار خوبی در سطح ملی به دست آورد و همواره جزو استانهای پیشرو در توسعه گلف بوده است.»
وی با اشاره به چند پروژه در حال اجرای این رشته افزود: «پروژه احداث سایت استاندارد ۱۸ میدانه مینیگلف در پارک شاهد کرمانشاه مراحل پایانی خود را میگذراند و تنها اجرای چمن آن باقی مانده است.»
اکبری همچنین از اختصاص زمینی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد برای ساخت آکادمی گلف خبر داد و گفت: «این آکادمی به صورت چندمنظوره طراحی شده و برای رشتههای گلف، مینیگلف و کروکت قابل استفاده خواهد بود.»
رئیس هیات گلف کرمانشاه با اشاره به راهاندازی سایت کروکت استان نیز عنوان کرد: «این مجموعه دومین سایت تخصصی کروکت کشور و اولین از نظر کیفیت به شمار میرود و گامی مهم برای ارتقای سطح این رشته در کشور است.»
عضو هیات رئیسه فدراسیون گلف با بیان اینکه کرمانشاه در برگزاری رویدادهای فرهنگی-ورزشی هم پیشگام بوده است، اظهار داشت: «جشنوارههای دانشآموزی، دانشجویی، خانوادگی و رسانهای گلف در کرمانشاه امروز در سطح کشور به عنوان الگو مطرح هستند.»
وی با اشاره به توسعه گلف در شهرستانها گفت: «اسلامآبادغرب در رشته کروکت توانسته از همه استانهای کشور پیشی بگیرد و لیگ این رشته بهطور منظم در این شهر برگزار میشود.»
اکبری افزود: «به منظور تقویت زیرساختها و حمایت از شهرستانها، تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون تومان تجهیزات ورزشی با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهیه و توزیع شده است.»
رئیس هیات گلف کرمانشاه با بیان اینکه این استان در بحث تعداد ورزشکاران سازمانیافته نیز سرآمد کشور است، گفت: «از ابتدای امسال بیش از ۱۸۰ ورزشکار سازمانیافته داشتهایم که با توجه به تخصصی بودن این رشته، آماری ارزشمند محسوب میشود.»
وی ادامه داد: «در راستای ارتقای سطح کیفی مربیان و داوران، برگزاری دورههای بازآموزی و کارگاههای آموزشی مربیگری و داوری تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.»
اکبری همچنین از حضور فعال تیمهای کرمانشاه در تمامی مسابقات سال گذشته فدراسیون خبر داد و گفت: «برای اعزام به رقابتها مسابقات انتخابی برگزار و بهترینها به تیمهای اعزامی معرفی شدند. خوشبختانه ورزشکاران کرمانشاهی در رشتههای کروکت، وودبال و مینیگلف در سطح ملی افتخارات خوبی به دست آوردند و خانم پریا حسنی نیز در رشته وودبال به تیم ملی دعوت شد.»
در پایان نشست نیز گزارش مالی هیات ارائه شد که براساس آن، هیات گلف استان طی سال گذشته در مجموع حدود ۳۴۰ میلیون تومان از اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون گلف دریافت کرده و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان برای برگزاری مسابقات، جشنوارهها، اعزامها، خرید تجهیزات، دورههای آموزشی و سایر برنامهها هزینه کرده است.