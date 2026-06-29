به گزارش ایلنا، سید معروف صمدی در مراسم رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد بانه - مریوان در شهرستان سنندج، افزود: پس از تصویب منطقه آزاد و تشکیل نخستین هیئت‌مدیره، فعالیت رسمی مجموعه از بهمن ماه 1404 آغاز شد. از همان ابتدا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودیم که روند استقرار سازمان را دشوار کرد.

وی به شرایط خاص کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: هم‌زمانی آغاز فعالیت منطقه آزاد بانه - مریوان با جنگ تحمیلی، مشکلات متعددی را در سطح دولت، حاکمیت و دبیرخانه شورای‌عالی ایجاد کرده بود. این شرایط موجب شد سازمان عملاً بدون زیرساخت، امکانات و حتی نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز کند.

مدیرعامل منطقه آزاد بانه - مریوان اظهار داشت: برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی که هنگام تغییر مدیریت از ساختار اداری و امکانات برخوردار هستند، ما تنها 2 عضو هیئت‌مدیره داشتیم. به جز یک نفر، هیچ کارمند، کارشناس یا نیروی خدماتی در اختیار سازمان نبود. ترددها با خودروهای کرایه‌ای و خدمات اینترنتی انجام می‌شد.

صمدی به آغاز ساماندهی و استقرار ساختار اداری مجموعه اشاره داشته و تصریح کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها، دفاتر منطقه آزاد در شهرستان‌های سنندج و بانه اجاره و تجهیز شد. همچنین طراحی ساختار اداری و چارت سازمانی در دستور کار قرار گرفت تا سازمان بتواند فعالیت‌های اجرایی خود را به‌صورت منسجم آغاز کند.

وی بیان داشت: به دلیل قطع سامانه‌ها و شرایط ناشی از جنگ، امکان برگزاری فرآیندهای قانونی استخدام شامل فراخوان، آزمون و گزینش وجود نداشت. از همین رو ناچار شدیم از نیروهای مأمور یا همکار سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیریم. هرچند به دلیل شرایط خاص کشور، این همکاری نیز به سختی انجام می‌شد.

مدیرعامل منطقه آزاد بانه - مریوان تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجموعه پیشبرد طرح جامع منطقه آزاد است. این طرح دارای 3 مرحله است که 2 مرحله آن به پایان رسیده و منطقه آزاد بانه - مریوان نخستین منطقه‌ای بوده که این مراحل را پشت سر گذاشته است. مرحله سوم نیز در دولت در حال بررسی است.

صمدی ابراز داشت: 2 نفر از 3 معاون مجموعه انتخاب شده‌اند. مدیران جدید فعالیت‌های کاری خود را آغاز کرده‌اند و هم‌زمان پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا منطقه آزاد هرچه سریع‌تر به جایگاه واقعی خود در مسیر توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دست یابد.

وی به تشریح برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اشاره داشته و اضافه کرد: برای آینده این منطقه برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. اگرچه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حال اجراست، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، چشم‌انداز بلندمدتی است که می‌تواند جایگاه کردستان را در اقتصاد ملی و تجارت بین‌المللی متحول کند.

مدیرعامل منطقه آزاد بانه - مریوان به تجربه کشورهای موفق اشاره کرده و گفت: مناطق آزاد در بسیاری از کشورها، به ویژه چین، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی داشته‌اند. کشور ایران نیز با همین رویکرد اقدام به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کرده تا زمینه رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال فراهم شود.

صمدی افزود: امروز مهم‌ترین عامل جهانی شدن، اقتصاد و فناوری است و بر این اساس کشورها ناگزیر از حضور مؤثر در این عرصه هستند. در همین راستا کشور ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و عقلانیت حاکم بر نظام تصمیم‌گیری، این مسیر را پیگیری خواهد کرد و از این رو نمی‌خواهد از روند جهانی عقب بماند.

وی به تحولات اقتصادی جهان اشاره کرده و ادامه داد: جهان به سمت اقتصاد جهانی حرکت می‌کند و ایران نباید از این قافله عقب بماند. همان عقلانیتی که در دوران جنگ، با همبستگی مردم، تلاش نیروهای نظامی، دیپلماسی و ایثار شهدا خود را نشان داد، می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ ایران در اقتصاد جهانی باشد.

انتهای پیام/