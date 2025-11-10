به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشکده کارآفرینیِ دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، نشست تخصصی «توسعه کارآفرینی محله‌محور: تجربه ایران» را برگزار کرد که در این نشست علی آقامحمدی رئیس ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار کشور نیز صحبت کرد.

همچنین در حاشیه این نشست، مراسم افتتاحیه مطالعه طولی پویایی‌های کارآفرینانه ایران نیز برگزار شد.

پوشش بیمه سلامت برای ۶ میلیون نفر

آقامحمدی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اقدامات ستاد در حوزه سلامت گفت: طرح بیمه سلامت برای اقشار فاقد بیمه با همکاری سه نهاد اصلی طراحی و اجرا شد و وزارت بهداشت در دولت گذشته آن را پذیرفت. در نتیجه، شش میلیون نفر که پیش‌تر بیمه نداشتند، تحت پوشش قرار گرفتند؛ سه دهک نخست به‌صورت رایگان و دهک‌های چهارم و پنجم با تخفیف ویژه.

وی افزود: در حال حاضر، همه افراد با کد ملی در سامانه بیمه سلامت ثبت شده‌اند، حتی اگر خودشان مطلع نباشند. همچنین صندوقی برای حمایت از بیماران خاص ایجاد شده است تا خانواده‌هایی که با بیماری‌های پرهزینه‌ای مانند سرطان، ام‌اس یا بیماری‌های نادر روبه‌رو هستند، دچار فقر نشوند.

بازسازی محلات و توسعه مسکن محلی

رئیس ستاد توانمندسازی در ادامه با تأکید بر اجرای مدل جدید مسکن محله‌محور گفت: در طرح ما، ثبت‌نام برای مسکن بر اساس وسع مالی خانوارها انجام می‌شود، نه بر مبنای الگوهای ثابت طرح‌های ملی یا مسکن مهر. تاکنون ۱۰۹ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و سازماندهی آن‌ها در همکاری با بنیاد مسکن و اتاق تعاون آغاز شده است.

وی افزود: هدف این است که بازسازی محلات بدون جابه‌جایی ساکنان انجام شود. همه مستأجران ثبت‌نام می‌شوند و مسکن جدید در همان محل ساخته می‌شود تا پیوند اجتماعی حفظ شود. در این طرح، ۳۰ درصد از هزینه ساخت توسط توسعه‌گر پرداخت می‌شود، ۲۰ درصد سهم خانوار است و ۵۰ درصد نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

به گفته آقامحمدی، تاکنون سه محله در شمال، جنوب و شهرری برای اجرای این مدل انتخاب شده‌اند و ۶۲ شرکت بزرگ نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

بازگشت بازماندگان از تحصیل و آموزش کنکور رایگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، ۸۷۴ هزار بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که تاکنون ۱۵۰ هزار نفر از آن‌ها به چرخه آموزشی بازگشته‌اند. همچنین تلاش شده تا بازمانده جدیدی به این آمار افزوده نشود.

وی افزود: کلاس‌های کنکور رایگان با همکاری آموزشگاه البرز راه‌اندازی شده و به‌صورت زنده در مدارس و منازل قابل مشاهده است. همچنین این کلاس‌ها از طریق اپلیکیشن شاد و روبیکا به‌صورت رایگان در دسترس دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

از تغذیه تا پوشاک و ورزش؛ زیست محله‌ای در مسیر توانمندسازی

آقامحمدی به دیگر جنبه‌های توانمندسازی اجتماعی اشاره کرد و گفت: در هر محله، شناسایی خانوارها به‌صورت کامل انجام می‌شود و فروشگاه‌های محلی کریم برای تأمین تغذیه متناسب با نیاز خانوارها ایجاد شده است. همچنین بنیاد فجر سالانه ۱۰۰ هزار لباس با انتخاب و طراحی متنوع برای خانواده‌ها تولید و توزیع می‌کند.

وی با تأکید بر نقش نشاط اجتماعی افزود: در حوزه ورزش، ۳۰ هزار نوجوان در رشته فوتبال ساماندهی شده‌اند و ظرفیت این برنامه تا ۴۲۰ هزار نفر قابل افزایش است. همکاری با فدراسیون فوتبال و دانشگاه آزاد در ۴۰۰ نقطه کشور آغاز شده است. در کنار آن، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز با محوریت مساجد و جلسات قرآن در محلات دنبال می‌شود.

تحول کارآفرینی از دل محلات؛ از استعدادیابی تا هوش مصنوعی و منظومه‌های روستایی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هدف از برنامه‌های جدید کارآفرینی محله‌محور، ایجاد تحول واقعی در اشتغال و آموزش است تا شاغلان کم‌درآمد بتوانند از وضعیت معیشتی ضعیف خارج شوند. وی تأکید کرد: «اکثریت بیکاران امروز در ایران، شاغلان بی‌رفاه‌اند.

هدف‌گذاری برای تحول واقعی در اشتغال

آقامحمدی با اشاره به نتایج پژوهش‌های دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: بسیاری از افراد در کشور شغل دارند اما از زندگی خود رضایت ندارند، زیرا درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد. ازاین‌رو باید مدل اشتغال و کارآفرینی را تغییر دهیم.

وی افزود: گام اول ما این است که حداقل دستمزد واقعی را هزار برابر افزایش دهیم. شاید عدد بزرگی به نظر برسد اما با مقایسه جهانی می‌بینیم قابل تحقق است. در عربستان به رونالدو در هر ثانیه ۲۷۵ هزار تومان پرداخت می‌شود، پس این عدد غیرممکن نیست.

استعدادیابی و جهت‌دهی از دوران کودکی

آقامحمدی تأکید کرد: تحول در اشتغال باید از دوران کودکی آغاز شود. «ما استعدادیابی را از صفر تا شش سال، شش تا ۱۴ سال، ۱۴ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۳۰ سال طراحی کرده‌ایم. سازمان مدیریت صنعتی این طرح را اجرا می‌کند تا جهت آموزش و کارآفرینی بر اساس استعداد واقعی افراد شکل گیرد.

وی افزود: استعداد و علاقه، دو پارامتر اصلی هستند. ما به کسی مهارتی یاد نمی‌دهیم که کشش یا علاقه آن را نداشته باشد؛ بلکه مسیر رشد از درون فرد و ذات او استخراج می‌شود.

کار جمعی و سازماندهی اجتماعی در محلات

عضو مجمع تشخیص با تأکید بر نقش ورزش‌های گروهی در پرورش مهارت‌های مدیریتی گفت: «کسی که در تیم فوتبال یا والیبال کار می‌کند، مفهوم تغییر، برد و باخت را می‌فهمد. این تجربه بعدها در محیط کار و اجتماع به او کمک می‌کند.

او از طرح ملی سازماندهی ۴۲۰ هزار نوجوان در قالب ورزش‌های گروهی محله‌ای خبر داد و افزود: از میان آن‌ها ۲۰۰ بازیکن نخبه شناسایی می‌شوند که درآمدشان می‌تواند هزینه کل طرح را پوشش دهد.

ایجاد ساختار بانکی و بنیاد آینده‌سازان محلات

آقامحمدی از تشکیل بنیاد «آینده‌سازان محلات» و طراحی ساختار بانکی ویژه برای حمایت از ایده‌های محله‌محور خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاه شریف و شبکه‌ای از جوانان متخصص، ارتباط میان استعدادهای محلی و منابع مالی برقرار می‌شود. این طرح جهانی فکر می‌کند اما در محله اجرا می‌شود.

او اضافه کرد: گروه‌های پیشگامان پیشرفت و عدالت نیز با مشارکت سازمان جوانان هلال احمر شکل گرفته‌اند تا نوجوانان در قالب اردوهای محلی، منطقه‌ای، استانی و ملی با مفاهیم کار گروهی و سبک زندگی آشنا شوند.

آموزش هوش مصنوعی برای کودکان ۶ تا ۱۴ ساله

به گفته آقامحمدی، یکی از طرح‌های کلیدی، آموزش مهارت‌های هوش مصنوعی به کودکان است. برای گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال، آموزش هوش مصنوعی طراحی شده و هدف‌گذاری ما آموزش یک میلیون دانش‌آموز است. این برنامه با همکاری اساتید دانشگاه و نهادهای علمی تدوین می‌شود تا محتوای آن دانشگاهی و استاندارد باشد.

وی همچنین از ایجاد شتاب‌دهنده‌های دانش‌آموزی با همکاری معاونت علمی و وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در یکی از محلات تهران به‌زودی اولین استارت‌مدارس افتتاح خواهد شد تا دانش‌آموزان ضمن یادگیری مهارت‌های دیجیتال، درآمد اولیه هم کسب کنند.

کیف پول و سیمکارت محله‌ای برای نوجوانان

آقامحمدی توضیح داد: برای حل مشکل نداشتن حساب بانکی در سنین پایین، کیف پول دیجیتال طراحی کرده‌ایم تا بچه‌ها بتوانند از طریق کدنویسی و انجام پروژه‌های جهانی، درآمد داشته باشند. همچنین با راه‌اندازی شبکه "ما‌تل" ارتباط درون‌محله‌ای و آموزشی تقویت می‌شود.

منظومه‌های روستایی و توسعه متوازن

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود به طرح «منظومه‌های روستایی کیان» اشاره کرد و گفت: در کشور ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستای کمتر برخوردار شناسایی شده که در قالب ۴۴۰ منظومه روستایی سازماندهی می‌شوند. پایلوت ما در روستای دیل گچساران آغاز شده و با احداث تونل ارتباطی، این منطقه از بن‌بست خارج خواهد شد.

وی افزود: برای هر منظومه حدود ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی با وزارت نیرو قرارداد بسته‌ایم تا هم نیاز انرژی تأمین شود و هم اشتغال محلی شکل گیرد. علاوه بر آن، فعالیت‌هایی در حوزه گیاهان دارویی، صنایع چوب و گردشگری در دست اقدام است.

رویکرد محله‌محور و آینده‌نگر

آقامحمدی در جمع‌بندی گفت: ما با نگاه آینده‌محور، محله و روستا را به عنوان سلول‌های اصلی توسعه می‌بینیم. با پوشش کامل محلات ایران در سامانه ملی، شهردار کوچه‌محور می‌تواند تغییرات را لحظه‌به‌لحظه ببیند و نیازها را رصد کند. دو ثروت بزرگ انسان‌ها، زمان و استعداد است. اگر این دو درست شناخته و به کار گرفته شوند، مسیر پیشرفت کشور از درون محلات و توسط نسل جدید رقم خواهد خورد.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای گسترش کارآفرینی محلات

آقامحمدی از امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان «باشگاه تولید»، «ستاد توان و تحول محلات» و «دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران» خبر داد و گفت: این تفاهمنامه به‌صورت عملیاتی تدوین شده و هدف آن پیاده‌سازی مدل اجرایی تحول در محلات از مسیر کارآفرینی و دانش است.

وی ادامه داد: از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران انتظار داریم با همت و مشارکت جدی وارد میدان شوند، چراکه دهه پیش‌رو دهه تغییرات بزرگ در کشور است. اگر در ده سال آینده نسل جدید را بر مبنای کارآفرینی پرورش دهیم، دیگر فرزندان ما راه‌های گذشته را تکرار نخواهند کرد، بلکه مسیر تازه‌ای از تولید و نوآوری را آغاز خواهند کرد.

تأکید بر نقش باشگاه تولید ایرانیان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های «باشگاه تولید ایرانیان» بیان کرد: این باشگاه متشکل از ۵۱ چهره برجسته صنعتی و تولیدی کشور است که سابقه سخنرانی در محضر رهبر معظم انقلاب را دارند. اعضای این باشگاه، مدیران بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و خدماتی کشور هستند و حضور آنان در طرح تحول محلات، پشتوانه‌ای عملی برای پیوند دانشگاه، صنعت و مردم خواهد بود.

وی پیشنهاد کرد: در دانشکده کارآفرینی، نشست‌هایی با حضور صاحبان تجربه و مدیران این باشگاه برگزار شود تا دانشجویان از نزدیک با مسیرهای واقعی کارآفرینی آشنا شوند و فضای رسانه‌ای مؤثری نیز برای انعکاس آن شکل گیرد.

گسترش شبکه مدیران کارآفرین محلات

آقامحمدی در ادامه از برنامه ستاد برای تربیت و استقرار ۲۰۲۰ مدیر محله خبر داد و گفت: این مدیران محلی، هسته اصلی شبکه کارآفرینی شهری خواهند بود. همه آن‌ها داده‌محور و آموزش‌دیده‌اند و قرار است نقش محوری در اجرای طرح‌های توسعه و کارآفرینی در سطح محلات ایفا کنند.

وی افزود: ما این شبکه را در اختیار دانشگاه تهران قرار می‌دهیم تا دانشجویان بتوانند در تعامل مستقیم با محلات، پروژه‌های واقعی توسعه و نوآوری را اجرا کنند. این کار فرصتی است برای پیوند علم با زندگی روزمره مردم و برای تبدیل ایده‌ها به کسب‌وکارهای ملموس در بطن جامعه.

اقتصاد داده؛ مسیر آینده توسعه ایران

آقامحمدی با بیان اینکه آینده اقتصاد ایران بر پایه داده بنا خواهد شد، گفت: ما باید به سمت «اقتصاد دیجیتال» حرکت کنیم؛ اقتصادی که در آن رشد محدود نیست و ارزش از داده و اطلاعات خلق می‌شود، نه صرفاً از مواد اولیه یا نیروی کار سنتی. در اقتصاد سنتی ظرفیت رشد محدود است، اما در اقتصاد داده، توسعه نامحدود می‌شود و می‌تواند ایران را به بخشی از زنجیره جهانی نوآوری پیوند دهد. ارتباطات جهانی دیگر تهدید نیستند، بلکه فرصت‌هایی هستند که به ما امکان رشد و خودباوری می‌دهند.

واگذاری مسئولیت آینده به نسل جدید

در پایان آقامحمدی عنوان کرد: مسئولیت سنگین امروز از دوش ما برداشته و بر دوش شما گذاشته شده است. هنر ما این است که این بار را درست تحویل بدهیم و شما بتوانید نسلی نو بسازید که ایران قوی، پیشرفته و خودباور را رقم بزند.

وی با آرزوی موفقیت برای دانشجویان و اساتید دانشکده کارآفرینی تأکید کرد: شرکت‌ها و نهادهای بزرگی که فردا در کشور شکل می‌گیرند، باید از دل همین جوانان برخیزند. این مسیر شدنی است، به شرط آنکه با ایمان، دانش و کار گروهی حرکت کنیم.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران: کارآفرینی محله‌محور نسخه بومی توسعه در ایران است

همچنین در ادامه جهانگیر یداللهی فارسی، رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در مراسم امضای تفاهمنامه سه‌جانبه توسعه کارآفرینی محله‌محور، با اشاره به ضرورت بازنگری در مدل‌های کلاسیک توسعه اقتصادی گفت: وقتی از توسعه کارآفرینی سخن می‌گوییم، باید به تجربه جوامع مختلف نگاه کنیم. دو عامل در همه جا نقش کلیدی دارند؛ نخست بهبود محیط کسب‌وکار و دوم توانمندسازی افراد. هرچه شرایط محیطی مساعدتر و افراد جویای کار توانمندتر باشند، احتمال موفقیت در ایجاد و رشد کسب‌وکار بیشتر خواهد بود.

مدل‌های کلاسیک پاسخگوی واقعیت‌های جامعه امروز نیستند

وی با اشاره به ناکارآمدی برخی رویکردهای سنتی در توسعه اقتصادی افزود: با توجه به نیازهای نامحدود، منابع محدود و چالش‌های متعدد، بسیاری از راهبردهای کلاسیک دیگر پاسخگو نیستند. انتخاب استراتژی توسعه کارآفرینی باید بر اساس شرایط و موقعیت هر کشور باشد. حتی در داخل ایران نیز نمی‌توان یک الگوی ثابت را برای همه مناطق تجویز کرد.

یداللهی فارسی تأکید کرد: در کشورهای در حال توسعه، الگوی کارآفرینی محله‌محور یکی از مناسب‌ترین رویکردهاست. در این مدل می‌توان از ظرفیت‌ها و منابع محلی برای راه‌اندازی کسب‌وکار استفاده کرد و از تجربه فعالان اقتصادی در هر محله بهره گرفت.

کارآفرینی محله‌محور، مقاوم در برابر بحران‌ها

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اشاره به تاب‌آوری بالای الگوی محله‌محور در شرایط بحرانی بیان کرد: در زمان‌هایی مانند جنگ تحمیلی یا بحران‌های اقتصادی، ارتباطات سنتی و چهره‌به‌چهره در محلات همچنان برقرار است. این ویژگی باعث می‌شود که فرآیند توسعه کارآفرینی محله‌محور حتی در شرایط بحرانی متوقف نشود و تداوم یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اهداف اقتصادی کشور در زمینه خودکفایی، اشتغال و رفاه، و همچنین تأثیر مستقیم وضعیت اقتصادی بر امنیت اجتماعی، توسعه کارآفرینی محلی می‌تواند نقش مهمی در پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور ایفاء کند.

اشتغال پایدار، ضامن امنیت اجتماعی

یداللهی فارسی، با اشاره به ارتباط میان بیکاری و ناامنی در مناطق مرزی اظهار کرد: افراد ساکن مناطق مرزی یا محروم، به‌دلیل فقدان شغل پایدار، گاهی به مسیرهایی کشیده می‌شوند که به ناامنی منتهی می‌شود. این افراد منبع ناامنی نیستند، بلکه قربانی شرایط اقتصادی‌اند. اگر بتوانیم در همین مناطق الگوی توسعه کارآفرینی را گسترش دهیم و برای خانواده‌ها کسب‌وکار پایدار ایجاد کنیم، آن‌ها نه‌تنها عامل بی‌نظمی نخواهند بود، بلکه حافظ امنیت منطقه نیز می‌شوند.

نقش دانشگاه در تربیت تسهیلگران محلی

رئیس دانشکده کارآفرینی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان ستاد توان و تحول محلات، باشگاه تولید ایرانیان و دانشکده کارآفرینی توضیح داد: امیدواریم دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه مادر و دانشکده کارآفرینی به‌عنوان محور اصلی این طرح، بتوانند در تربیت تسهیلگران محلی و آموزش کارآفرینی در سراسر کشور نقش‌آفرینی کنند. هدف ما این است که با همکاری نهادهای عمومی و خصوصی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و گسترش فرهنگ کارآفرینی در محلات شویم.

صادقی‌فر: کارآفرینی باید به نگرش عمومی در همه رشته‌ها و محلات تبدیل شود

همچنین ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در این نشست تخصصی بیان کرد: امیدوارم با تلاش جمعی نهادها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، شاهد شکل‌گیری فضای واقعی کارآفرینی در سراسر کشور و برای همه گروه‌ها و رده‌های اجتماعی باشیم.

وی با ابراز قدردانی از دیدگاه‌های اساتید حاضر در نشست افزود: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نخستین نهادی بود که سال‌ها پیش مفهوم کارآفرینی را وارد ادبیات رسمی خود کرد و اولین کتاب ترجمه‌شده در این حوزه را منتشر ساخت. این کتاب همچنان یکی از منابع پایه درسی در حوزه کارآفرینی است.

لزوم گسترش نگاه کارآفرینانه در تمام رشته‌ها

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه «کارآفرینی یک رشته یا مهارت صرف مدیریتی نیست، بلکه نوعی نگرش است»، تصریح کرد: این نگرش باید در تمامی رشته‌های دانشگاهی گسترش یابد.

به گفته او، مراکزی مانند دانشکده کارآفرینی باید نقش محوری در ترویج این دیدگاه ایفاء کنند تا همه دانشجویان، از علوم انسانی تا فنی و مهندسی؛ یاد بگیرند چگونه ایده‌های خود را به فعالیت اقتصادی و ارزش‌آفرین تبدیل کنند.

صادقی‌فر گفت: در حال حاضر، چه در دانشگاه‌ها و چه در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مهارت‌ها آموزش داده می‌شوند، اما کمتر به دانشجویان و هنرجویان یاد داده می‌شود که چگونه از این مهارت‌ها کسب درآمد کنند. همین مسئله، نقطه ضعف اصلی نظام آموزشی ماست.

دانشگاه‌ها باید به کارخانه حل مسئله تبدیل شوند

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها نباید صرفاً انتقال‌دهنده دانش باشند، بلکه باید به «کارخانه حل مسئله» و «مرکز خلق ارزش» تبدیل شوند.

صادقی‌فر با اشاره به تجربه‌های مثبت در برخی دانشگاه‌ها، گفت: دانشگاه‌ها باید دروس عملی مانند شناسایی نیاز بازار، خلق ایده و طراحی مدل کسب‌وکار را در همه رشته‌ها، حتی علوم انسانی و کشاورزی، وارد کنند. در این صورت، فارغ‌التحصیلان می‌توانند از دانش خود درآمدزایی کنند و وابسته به استخدام دیگران نباشند.

این مقام مسئول افزود: ما باید نسلی از دانشجویان تربیت کنیم که در هر شرایطی بتوانند فرصت‌ها را ببینند، در بحران‌ها منابع محدود را مدیریت کنند و حتی پس از شکست، توان بازسازی و تاب‌آوری داشته باشند.

همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با دانشکده کارآفرینی

صادقی‌فر با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، گفت: در هفته گذشته ۱۶ طرح و پایان‌نامه دانشجویان به مؤسسه ارسال شد که همگی مورد تأیید قرار گرفتند. هدف ما حمایت از ایده‌ها و طرح‌های دانشجویی و توسعه تولید دانش در حوزه کارآفرینی است.

وی ادامه داد: نگاه ما این است که کارآفرینی باید در همه حوزه‌ها از باغداری و کشاورزی تا روانشناسی و علوم اجتماعی گسترش یابد. حتی در رشته‌هایی مانند روانشناسی، فرد باید بتواند از دانش خود برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده استفاده کند.

اجرای طرح‌های محله‌محور برای آموزش مهارت‌های کار و زندگی

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به آغاز برنامه‌های آموزشی محله‌محور گفت: از دو هفته پیش طرحی آموزشی را در منطقه ۱۵ تهران (مشیریه) آغاز کردیم. در این طرح، ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان مدرسه تربیت دخترانه در دوره‌ای ۲۴ ساعته شرکت کردند تا مهارت‌های کسب‌وکار، مهارت‌های اجتماعی و توانمندی‌های فردی را بیاموزند.

صادقی‌فر اظهار کرد: در صورت موفقیت این طرح، قصد داریم دوره‌های مشابه را در سایر محلات کم‌برخوردار کشور برگزار کنیم. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی بخشی از بودجه را تأمین می‌کند و انتظار داریم سایر نهادها از جمله ستاد توانمندسازی و دانشگاه‌ها نیز در این مسیر همکاری کنند.

دعوت به همکاری گسترده نهادهای علمی و آموزشی

وی در پایان با دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برای همکاری در تولید محتوا و دانش کارآفرینی گفت: دست مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برای همکاری دراز است. امیدواریم با همراهی دانشکده کارآفرینی و سایر نهادهای علمی، بتوانیم حرکتی پایدار در توسعه دانش، مهارت و فرهنگ کارآفرینی در سراسر کشور ایجاد کنیم.

به گزارش ایلنا؛ در این مراسم محمد نقوی پیام پروفسور پاول رینولدز عضو هیات علمی وابسته دانشکده کارآفرینی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران را قرائت کرد.



درنهایت اینکه تفاهمنامه سه‌جانبه دانشکده کارآفرینی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران و ستاد توانمندسازی و تحول اجتملع‌محور 2020 محله کم‌برخوردار کشور و باشگاه تولید ایرانیان به امضاء رسید.

