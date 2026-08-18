رقابت غولهای بخش خصوصی برای ورود به بازار ۵۰۰ میلیارد یورویی بازنشستگی آلمان
اصلاحات جدید نظام بازنشستگی آلمان که از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی میشود، با گسترش امکان سرمایهگذاری در صندوقهای شاخصمحور، ETFها و اعتبارات خصوصی، مسیر تازهای برای تأمین مالی دوران بازنشستگی ایجاد میکند و پیشبینی میشود سهم بخش خصوصی در این نظام طی یک دهه آینده به حدود ۵۰۰ میلیارد یورو برسد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس گزارش بلومبرگ، آلمان در آستانه یکی از مهمترین اصلاحات نظام بازنشستگی خود از اواخر قرن نوزدهم قرار دارد. در چارچوب این اصلاحات، مدل سنتی پسانداز و سرمایهگذاری کمریسک به سمت استفاده گستردهتر از بازار سرمایه تغییر خواهد کرد.
در نظام جدید، شهروندان میتوانند با بهرهمندی از حمایتهای دولتی، بخشی از پسانداز بازنشستگی خود را در داراییهایی مانند صندوقهای شاخصمحور و ETFها سرمایهگذاری کنند. طبق برآورد صندوق مدیریت سرمایهگذاری و دارایی فدرال آلمان (BVI)، ارزش بخش خصوصی نظام بازنشستگی این کشور طی یک دهه آینده میتواند به حدود ۵۰۰ میلیارد یورو برسد.
این چشمانداز موجب رقابت گسترده میان شرکتهای بزرگ مدیریت دارایی، بانکها، بیمهگران و پلتفرمهای سرمایهگذاری شده است. شرکتهایی مانند DWS، جیپیمورگان، ونگارد، بلکراک و آلیانتس در حال آمادهسازی محصولات خود برای بازار جدید هستند.
اصلاحات جدید همچنین جایگزین طرح بازنشستگی «ریستر» خواهد شد؛ طرحی که از اوایل دهه ۲۰۰۰ با تأکید بر تضمین سرمایه و بازدهی پایین اجرا میشد. ساختار جدید، شهروندان را به سرمایهگذاری بلندمدت در بازارهای مالی ترغیب میکند و از این نظر به مدل حسابهای بازنشستگی فردی در آمریکا نزدیکتر است.
بر اساس برآورد مؤسسه S&P، در صورت استقبال مناسب شهروندان، این اصلاحات میتواند پس از یک دوره انتقال دو ساله، سالانه بین ۲۶ تا ۵۶ میلیارد یورو سرمایه جدید به بازار بازنشستگی خصوصی آلمان وارد کند.
این تغییرات در شرایطی صورت میگیرد که نرخ خالص جایگزینی مستمری برای کارکنان با درآمد متوسط که صرفاً به نظام بازنشستگی اجباری متکی هستند، طبق دادههای OECD حدود ۵۳ درصد برآورد شده و با اضافه شدن طرحهای خصوصی داوطلبانه به حدود ۶۸ درصد میرسد. دولت آلمان همچنین بررسی افزایش مشارکت در طرحهای بازنشستگی شغلی و هدایت بخشی از منابع نظام بازنشستگی دولتی به سمت بازارهای مالی را در دستور کار دارد.