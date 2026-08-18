هفتمین روز تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان/ مشکلات درمانی و متناسبسازی حل نشد
نزدیک به یک هفته است که بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان در اعتراض به عدم وصول مطالبات بازنشستگی خود، مقابل ساختمان استانداری حاضر میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان که برای حل مشکلات درمان خود و دریافت معوقاتشان از هفته پیش در مقابل استانداری تجمع کرده بودند، امروز نیز به اعتراض خود ادامه دادند.
امروز جمعی از بازنشستگان فولاد مبارکه نیز که تنها خواستهشان اجرای متناسبسازی سی درصدیست، در جمع معترضان حاضر شدند. این گروه از بازنشستگان مشکلات بیمهای و درمانی ندارند.
تجمعکنندگان که خواستار برقراری فوری بیمه درمانی، پرداخت معوقه متناسبسازی و بهبود شرایط معیشتی خود هستند، تاکید کردند: سال جاری آخرین سال اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان است، اما ۳۰ درصد نهایی این طرح برای بازنشستگان صندوق فولاد، که به صندوق کشوری واگذار شده، هنوز اجرایی نشده و این موضوع موجب بلاتکلیفی بازنشستگان شده است.
گفته میشود در پیگیریهای هفت روزه بازنشستگان فولاد در اصفهان، مسئولان صندوق بازنشستگان فولاد و شرکت ذوب آهن، توپ را به زمین یکدیگر میاندازند و ظاهراً مسئولیت قبول نمیکنند.