اولیا علی‌بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از رویه اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییرات مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی، منطقی و اخلاقی دانست.

وی با تأکید بر اینکه هیئت امنا نباید به یک نهاد تشریفاتی تقلیل یابد، از فشارهای پشت پرده وزارت کار بر تشکل‌های کارگری استانی برای صدور پیام تبریک و تشکر پرده برداشت.

عزلِ بدون مشورت

تیر خلاص به استقلال تأمین اجتماعی

علی‌بیگی در ابتدای این گفت‌وگو، با تأکید بر لزوم تبعیت همگان از قانون اظهار داشت: «مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسئولیت هیئت امنا بر اساس اساسنامه، قوانین و مقررات موجود، انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق‌های بازنشستگی است. طبیعتاً اگر اعضای هیئت امنا در این وظیفه خطیر مورد مشورت قرار نگیرند، بدین معناست که این هیئت و نمایندگانِ خدمت‌گیرندگان حاضر در آن، صرفاً جنبه تشریفاتی دارند.»

وی با اشاره به اساسنامه سال ۱۳۸۹ سازمان تأمین اجتماعی و قانون نظام جامع رفاه افزود: «نصب و عزل مدیرعامل باید بر اساس پیشنهاد هیئت امنا و سپس تأیید و صدور حکم توسط وزیر صورت گیرد. ما خطاب به آقای وزیر می‌گوییم که شما در این خصوص به قانون عمل نکرده‌اید. در هیچ‌کجای قانون، عزل از اختیارات مطلق وزیر تعاون و رئیس هیئت امنا نیست.»

عضو کارگری هیئت امنای تأمین اجتماعی با به چالش کشیدن اقدام اخیر وزارتخانه گفت: «آقای وزیر! عاجزانه از شما می‌خواهیم اگر پیشنهادی برای این تغییر در هیئت امنا آورده‌اید، مستندات آن را ارائه دهید. مدیرعامل پیشین سازمان دارای حکم چهارساله بود و در دو سال گذشته، حتی یک بار هم موضوعی مبنی بر تخلف، قصور یا ناتوانیِ ایشان در صحن هیئت امنا مطرح نشد. روال قانونی ایجاب می‌کرد که اگر دلیلی برای عزل وجود داشت، ابتدا در هیئت امنا بررسی و تکلیف مدیرعامل مستقر مشخص می‌شد و سپس وارد مرحله صدور حکم سرپرستی جدید می‌شدیم.»

وی تصریح کرد: «کسانی که به دنبال حاشیه‌سازی هستند باید بدانند هیئت امنایی که نتواند به مهم‌ترین وظیفه خود یعنی انتخاب مدیرعامل در صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی، صندوق روستاییان و عشایر، کشاورزی و فولاد) عمل کند، همان بهتر که تعطیل و منحل شود.»

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به حساسیت‌های ویژه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: «تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها تفاوت بنیادین دارد. اگر صندوق بازنشستگی کشوری با بحران نقدینگی مواجه شود، دولت رسماً موظف است از محل درآمدهای متصل به نفت، مالیات و سایر امکانات دولتی، حقوق بازنشستگان را تأمین کند. اما سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد «درآمد-هزینه‌ای» است که باید درآمدهای خود را تماماً وصول کند تا قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین درمان و مستمری بازنشستگان باشد.»

وی افزود: «در شرایط فعلی که سازمان با ناترازی شدید روبه‌روست و تبعات اقتصادی ناشی از نزدیک به یک سال بحران و شرایط جنگی، منابع و بنیه مالی این سازمان را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است، ما حق داریم نگران باشیم. در چنین وضعیتی باید در انتخاب سکاندار این مجموعه حساسیت مضاعفی به خرج داد؛ اما در تغییرات اخیر، مسیر قانونی، منطقی و اخلاقی طی نشده است.»

به سمت تشکل‌ها دستتان را دراز نکنید!

علی‌بیگی با بیان اینکه موضع‌گیری فعلیِ وی صرفاً از جایگاه «نماینده خدمت‌گیرندگان در هیئت امنا» است، یادآور شد: «ما علاقه‌ای به ورود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به این مناقشه نداشتیم، اما متأسفانه طی دو روز اخیر، وزارت کار اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای انجام داده است.»

وی با ارائه توضیحاتی فاش کرد: «از وزارتخانه با مدیران کل کار استان‌ها تماس گرفته و درخواست کرده‌اند که تشکل‌های استانی را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند بابت این انتصاب، هم از وزیر تشکر کنند و هم به مدیرعامل جدید تبریک بگویند! این رفتارها قابل قبول نیست.»

این مقام ارشد کارگری، خطاب به مدیران وزارت کار گفت: «من به وزارتخانه توصیه می‌کنم دست به سمت تشکل‌ها دراز نکنید. اگر اقدامتان قانونی و بر مبنای شایسته‌سالاری بوده است، چه جای نگرانی است که متوسل به تشکل‌ها می‌شوید و سراغ فلان تشکیلات در فلان استان می‌روید که چندین دوره است عملاً تعطیل بوده و هیچ نقشی ندارد؟ این شیوه دست دراز کردن و ایجاد دوگانگی میان تشکل‌ها، کاری غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است.»

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