به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان معدن ذغال‌سنگ البرز مرکزی امروز، شنبه ۲۴ مردادماه، با تجمع مقابل اداره صندوق بازنشستگی فولاد در شهرستان زیراب، نسبت به مشکلات بیمه تکمیلی و خدمات درمانی اعتراض کردند.

این تجمع با حضور جمعی از بازنشستگان و به نمایندگی از بازنشستگان استان مازندران برگزار شد. تجمع‌کنندگان با اشاره به مشکلات موجود در روند دریافت خدمات درمانی و بیمه تکمیلی، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به مطالبات درمانی و بیمه‌ای خود شدند.

به گفته برخی از بازنشستگان حاضر در این تجمع، خدمات بیمه تکمیلی آنان در هفته گذشته به مدت دو روز به دلیل آنچه «بدهی» عنوان شده، تعلیق شده بود؛ موضوعی که موجب نگرانی و نارضایتی این گروه از بازنشستگان شده است.

تجمع‌کنندگان خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت قرارداد و تعهدات بیمه تکمیلی و همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت بیمه‌گر شدند تا ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان با وقفه مواجه نشود.

بازنشستگان حاضر در این تجمع، همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان، تأکید کردند که برخورداری از خدمات درمانی مناسب و مستمر یک حق اساسی‌ست و انتظار دارند مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد و دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات موجود، اقدام جدی و فوری انجام دهند.

این تجمع در فضایی مسالمت‌آمیز برگزار شد و تجمع‌کنندگان بر پیگیری قانونی مطالبات صنفی و درمانی خود تأکید کردند.

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