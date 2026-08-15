مراسم معارفه سرپرست سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد
آیین معارفه سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با حضور دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور مجلس وزارتخانه، رئیس و اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی و قائد شهید امت همواره بر شکلگیری ایران قوی تاکید داشتند، گفت: در ماههای اخیر و در شرایط خاص کشور، حرکت در مسیر ایران قوی در کشور شکل گرفت؛ یکی از مصادیق این مهم، در سازمان تأمیناجتماعی به وقوع پیوست که با وجود پیچیدگیهای موجود، توانمندسازی خود را مصروف ارائه خدمات به ملت داشت.
وی افزود: اطمینان داریم که وضعیت موجود در کشور به پیروزی بزرگ ملت ختم خواهد شد؛ در این راستا سازمانهایی نظیر تأمیناجتماعی با اقدامات خود باید در مسیر پیروزی حرکت کنند.
محمدی با بیان اینکه همگان از مجاهدتها و تلاشهای دکتر سالاری در سازمان تأمین اجتماعی اطلاع داریم، تصریح کرد: امیدواریم که با کمک و همراهی مدیران سازمان در مسیر پیشبرد امور گام برداریم و راه را ادامه دهیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی، سازمانی بیننسلی است، گفت: مسیر ارائه خدمات با شکلگیری ارکان متنوع در سازمان تأمین اجتماعی حفظ شده است.
وی اضافه کرد: اگر منطق مدیران در سازمانها، خدمت عمومی باشد، اتفاقات مثبتی خواهد افتاد؛ در واقع این مهم با وجود ایثار مدیران محقق میشود. امید که با همکاری و همآفرینی این مسیر را پیش ببریم.
محمدی با بیان اینکه آموزش، بهداشت و امنیت را میتوان سهگانه مهم دولت برشمرد، تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان، میلیونها بیمهشده تأمین اجتماعی، مجموعهای از خدمات این حوزه را از سازمان تأمیناجتماعی دریافت میکنند.
وی همچنین در ادامه بیان کرد: باید از رویکرد همهجانبه و متصل برای ارائه خدمات به مردم استفاده کنیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با قدردانی از تلاشها و اقدامات دکتر سالاری مدیرعامل سابق سازمان در طول مدت فعالیتش گفت: از برنامههای جاری تأمیناجتماعی اطلاع دارم و تبریک میگویم که با مدیریت سالاری برنامهها پیش برده شده است.
وی در ادامه به دسترسی به خدمات فراگیر و باکیفیت در تراز جهانی تأکید کرد و گفت: هیچ فرد ایرانی نباید خدمات حوزه تأمیناجتماعی را با مشقت دریافت کند؛ بیستگانههای تحولی تأمیناجتماعی در این مسیر، تدوین و هدفگذاری شدند.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه تعالی این سازمان را باید با تمرکز بر اصلاح معماریها و بهبود فرایندها و استفاده از راهبردهای جدید پیش ببریم، افزود: این مسیر را میتوان «تحول و تعالی» نام نهاد.
راهبردهای سهگانه
محمدی گفت: تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان پیشرو باید راهبردهای سهگانه «همآفرینی، نوآوری و روشها و استراتژیهای سرمایهگذاری» را مدنظر داشته باشد. همآفرینی در چارچوب تعامل، در حوزه راهبردهای اشاره شده مهم است. رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردمی نیز با مدل تعامل و تواضع امکان پاسخگویی دارد.
وی با بیان اینکه دکتر پزشکیان، رئیس جمهور دولت چهاردهم، نظریه وفاق را مطرح و بر آن تأکید داشت، گفت: به این واسطه هر سازمانی برای پیشبرد اقدامات خود باید تعامل و تواضع را مدنظر داشته باشند؛ دراین مسیر باید خاصنگری را کنار بگذاریم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: برکت همکاری در تمام سطوح، خلق ارزش مشترک را به همراه خواهد داشت.
محمدی همچنین، نوآوری را دیگر راهبرد مهم در حوزه راهبری سازمانی دانست و توضیح داد: به این واسطه زمینه برای جذب بیشتر بیمهپردازان فراهم خواهد شد؛ در این چارچوب معاونتهای مختلف سازمان باید پنجره نوآوری را مورد توجه داشته باشند.
انجام امور سازمان با کمترین تغییرات
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه در سازمان تأمیناجتماعی و مجموعه شستا به دنبال انجام و پیشبرد امور هستیم، گفت: ما تمام تلاش خود را در حوزه پیشبرد کارها با کمترین تغییرات دنبال خواهیم کرد. حتماً در این راستا، واگذاری بنگاهها و خروج از بنگاهداری را در دستور کار خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: اگر موفق به استفاده از داراییهای مشهود و نامشهود شویم و روشهای سرمایهگذاری را در پیش بگیریم، توفیقات لازم حاصل خواهد شد. امید که در بازه زمانی کوتاهمدت ضمن پیشبرد برنامههای گذشته و در راستای ادامه برنامههای تعالیبخش، با استفاده از داشتههای موجود این مهم صورت گیرد.
محمدی در ادامه با تأکید بر اینکه مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران بهحق است، تصریح کرد: باید با رویکردی نوین، اقدامات درخوری را در سازمان تأمین اجتماعی رقم بزنیم.
وی در پایان، اعتماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با تصدی سمت در سازمان تأمین اجتماعی را موجب مسئولیت خود در این مسیر دانست و دستیابی به موفقیت جمعی در سازمان تأمیناجتماعی را نیازمند همراهی همگان دانست.
ناترازی منابع و مصارف تأمیناجتماعی، مشکل جدی سازمان تأمین اجتماعی
محمدعلی محسنی بندپی، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جریان مراسم معارفه سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: ناترازی منابع و مصارف تأمیناجتماعی، مشکل جدی سازمان تأمین اجتماعی است.
وی افزود: سالاری به عنوان یک چهره ملی برای همگان شناخته شده است. برنامهها، درایت و پایداری وی در حوزه مدیریت سازمان کاملا مشخص بوده است. مقاومتهای سالاری برای پیشگیری از ناترازی بیشتر در تأمیناجتماعی بسیار مشهود بود.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه محمدی انسانی پرتلاش و تحولخواه است، تصریح کرد: ماندگاری خاطرات خوب در اذهان مردم، مهمترین موضوع در حوزه مدیریت است.
ارائه خدمات به جامعه تأمین اجتماعی، ارزشمند است
علی نصیری اقدم، دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز در ادامه این مراسم، با اشاره به اینکه ارائه خدمات به جامعه بزرگ تأمیناجتماعی، فعالیت بسیار ارزشمندی است، گفت: از طریق تعامل با یکدیگر امکان هموار کردن مسیر راهبری سازمان تأمیناجتماعی را داریم. تعاملات این مسیر به نوع نگاه ما به مسائل بستگی دارد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه رفتارهای همکارانه در هیأت امنا، هیأت مدیره و بدنه مدیریتی سازمان تأمیناجتماعی، زمینه تسهیلگری در انجام امور را فراهم میکند، از زحمات سالاری در سازمان تأمین اجتماعی تقدیر و برای محمدی در این سازمان آرزوی توفیق داشت.
مدیریت در تأمین اجتماعی، موهبت الهی
مرتضی لطفی، رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در آیین معارفه غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به اینکه این نشست به مناسبت قدردانی و تشکر از تلاشها و اقدامات مصطفی سالاری در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شده، گفت: سالاری در دور دوم حضور در سازمان تأمین اجتماعی با توجه به سابقه دور اول و شرایط موجود و متغیرهای اقتصادی، اقدامات درخور و شایستهای را انجام داد.
وی افزود: سالاری در دوره تصدی در سازمان تأمیناجتماعی تلاشهای فراوانی برای ارائه خدمات به نیمی از جمعیت کشور به ویژه پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و ارائه خدمات درمانی داشت.
لطفی در ادامه ضمن تبریک به غلامحسین محمدی برای تصدی درسمت سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت در این سازمان را یک موهبت الهی دانست و افزود: سازمان تأمیناجتماعی به واسطه پوشش نیمی از جمعیت کشور، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعتبار شایستگی و توانمندی، مسئولیت سازمان تأمیناجتماعی را به محمدی واگذار کرده است. امید که برآیند مثبت این اعتماد به جامعه تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی برگردد.
در پایان این مراسم، حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت سرپرستی غلامحسین محمدی در سازمان تأمین اجتماعی توسط دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به وی اعطا شد.