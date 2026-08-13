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پاسخ ایلنا به تهدید مالی برای توقف نقد عملکرد وزارت رفاه؛

آزادی تحریریه فروشی نیست/ آگهی‌های شستا حذف شد

آزادی تحریریه فروشی نیست/ آگهی‌های شستا حذف شد
کد خبر : 1825531
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در پی تهدید به قطع آگهی‌های واگذارشده به ایلنا در صورت ادامه رویکرد انتقادی این خبرگزاری، از سوی جریانی که خود را منتسب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند، ایلنا با تأکید بر حفظ استقلال حرفه‌ای و آزادی تحریریه اعلام کرد: آگهی، مجوز سکوت رسانه نیست و هیچ دستگاهی نمی‌تواند با استفاده از منابع عمومی، رسانه را به‌دلیل نقد عملکردش تحت فشار قرار دهد. بر همین اساس، ایلنا پیش از عملی شدن این تهدید، آگهی‌های واگذارشده از سوی مجموعه شستا را به‌صورت یک‌جانبه از پایگاه خبری خود حذف کرد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار مطلبی انتقادی درباره تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری ایلنا اعلام شده است که در صورت ادامه رویکرد انتقادی نسبت به عملکرد این وزارتخانه، آگهی‌های واگذارشده به خبرگزاری قطع خواهد شد.

پاسخ ما روشن است: استقلال حرفه‌ای و آزادی تحریریه ایلنا با چند فقره آگهی قابل معامله نیست. آگهی، مجوز سکوت رسانه نیست و هیچ دستگاهی نمی‌تواند از منابع عمومی یا امکانات شرکت‌های وابسته برای خریدن سکوت، محدودکردن نقد یا تنبیه یک رسانه استفاده کند.

فهرست زیر، آگهی‌هایی است که از مجموعه شستا به ایلنا واگذار شده است:

پتروشیمی فن آوران

ایرانول

رایتل

بیمه ملت

ایلنا پیش از آنکه وزارت رفاه تهدید خود را عملی کند، همه این آگهی‌ها را به‌صورت یک‌جانبه از پایگاه خبری خود حذف کرده و رسماً اعلام می‌کند که نیازی به ادامه یا تمدید آنها ندارد. وزارت رفاه و مجموعه شستا می‌توانند از همین لحظه تمام این آگهی‌ها و هرگونه همکاری تبلیغاتی با ایلنا را قطع کنند.

ما آزادی و استقلال خود را به چهار آگهی نمی‌فروشیم. رسانه‌ای که با تهدید مالی از نقد قدرت دست بکشد، دیگر رسانه نیست؛ تابلوی اعلانات همان قدرت است. ایلنا نقد حرفه‌ای، مستند و مسئولانه خود را ادامه خواهد داد و درباره فشار واردشده نیز در برابر افکار عمومی سکوت نخواهد کرد.

 

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