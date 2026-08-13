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یادداشت خداحافظی سالاری/ طلب حلالیت از بیمه شدگان

یادداشت خداحافظی سالاری/ طلب حلالیت از بیمه شدگان
کد خبر : 1825394
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​«پایان ۲۲ ماه مأموریت در روزهای پرالتهاب»؛ این خلاصه پیام خداحافظی مصطفی سالاری از سازمان تأمین اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی، به دنبال انتصاب غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مصطفی سالاری مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی با انتشار یادداشت از کارکنان، جوامع کارگری، بازنشستگی، کارفرمایی و بیمه شدگان تحت پوشش سازمان خداحافظی و طلب حلالیت نمود.

متن یادداشت  سالاری به این شرح است: 

بسمه‌تعالی

اکنون که پس از ۲۲ ماه مأموریت در سازمان تأمین اجتماعی که همزمان با وقوع جنگ‌های دوازده روزه و رمضان بود، با اهتمام بی‌نظیر همکاران، حمایت‌های رئیس جمهور محترم و بی‌ریا و معاون اول محترم و اندیشمند، دولت محترم و شرکای اجتماعی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بالاخص رئیس محترم مجلس که یاریگر و دلسوزانه پشتیبان مأموریت‌ها بودند، امروز حدفاصل سالروز رحلت نبی اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) بار سنگین و البته افتخارآمیز مسوولیت از دوش اینجانب برداشته شد. از همکاران گرانقدر، جوامع محترم کارگری، بازنشستگی، کارفرمایی و بیمه‌شدگان خداحافظی و طلب حلالیت می‌نمایم. 

سنگینی بار طرح‌های خروج از بحران ناترازی، بیمه متمرکز و شعب یکپارچه، سامانه رسیدگی به اسناد پزشکی (رسا)، پرونده سلامت الکترونیک بیمه شدگان، طرح عظیم تحول دیجیتال و خدمات غیرحضوری، اصلاحات ساختاری و چابک‌سازی و مجموعا ۳۲ برنامه ذیل طرح خروج از ناترازی و ۲۰ طرح تحول‌آفرین، در این ایام سختی‌های فراوانی برای همکاران ایجاد نمود و جنگ و حملات بی‌رحمانه دشمن نیز علی‌رغم اتحاد و مقاومت بی‌نظیر ملت عزیز و شریف، امکان خدمات شایسته، درخور و حداکثری به بازنشستگان و بیمه شدگان را محدودتر از اهداف و انتظارات آن عزیزان و اینجانب نمود؛ بنابراین از این عزیزان خداحافظی و طلب حلالیت می‌نمایم. 

اکنون با دغدغه مندی مشترک با شرکای اجتماعی، برای فعالیت علمی-پژوهشی به محل کار اصلی خود (بعنوان عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی) بازگشته و در فرصت حاصله، طرح‌ها، راهکارها و اقدامات برای خروج از بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و آنچه در این ۲۲ ماه بر این سازمان گذشت را محضر دلسوزان عرضه خواهم نمود.

 

یادداشت خداحافظی سالاری/ طلب حلالیت از بیمه شدگان

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