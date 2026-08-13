اعتصاب سراسری در یک ایالت هند/ شریانهای حملونقل و ترانزیت مرزی فلج شدند
بحران کمآبی و تصمیمات دولت مرکزی در توزیع منابع آبی، موجی از اعتراضات و اعتصابات ۱۲ ساعته را در ایالت کارناتاکای هند رقم زد؛ اعتصابی که با همراهی بیش از ۲۰۰۰ تشکل کارگری، کشاورزی و مدنی، حملونقل عمومی و مبادلات تجاری مرزی را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رسانه های محلی هند، اعتصاب سراسری موسوم به «باند» (Bandh) روز پنجشنبه، ۱۳ اوت ۲۰۲۶، از ساعت ۶ صبح تا ۶ عصر به وقت محلی در سراسر ایالت کارناتاکا به اجرا درآمد. صادرکننده اصلی این فراخوان، تشکلهای صنفی و مدنی به رهبری «واتال ناگاراج» فعال برجسته اجتماعی، مدافع سرسخت حقوق بومیان (Pro-Kannada) و استراتژیست اصلی این اعتراضات هستند که توانسته است پشتیبانی بیش از دو هزار نهاد کارگری و سندیکای کشاورزی را برای این اقدام هماهنگ جلب کند.
جرقه اصلی این اعتراضات فراگیر، ابلاغیه «اداره مدیریت آب رودخانه کاوری» مبنی بر الزام کارناتاکا به رهاسازی و انتقال حجم عظیمی از ذخایر آبی این رودخانه به ایالت همجوار (تامیلنادو) است. فعالان صنفی و کشاورزان معتقدند در شرایطی که منطقه با بحران شدید کمآبی روبهروست، خروج این حجم از آب، امنیت معیشتی، شغلی و غذایی صدها هزار کارگر روزمزد و کشاورز بومی را به مخاطره میاندازد.
علاوه بر لغو این ابلاغیه، تسریع در تکمیل پروژههای زیربنایی مهار آب از جمله پروژههای «مکهداتو» (Mekedatu)، «مهادایی» (Mahadayi) و «کالاسا-باندوری» (Kalasa-Banduri) از دیگر مطالبات کلیدی معترضان به شمار میرود.
وضعیت میدانی و میزان تاثیر بر بخشهای مختلف
حملونقل عمومی و ترانزیت مرزی: بخش حملونقل بیشترین خسارت و اختلال را در طول ساعات اعتصاب متحمل شد. حرکت اتوبوسهای بینشهری، تاکسیهای اینترنتی و ناوگان حمل بار با افت شدید مواجه شد. در منطقه مرزی «آتیبله» (Attibele) که شریان اصلی مواصلاتی و تجاری میان دو ایالت کارناتاکا و تامیلنادو محسوب میشود، تجمع و مسدودسازی مسیر توسط معترضان موجب متوقف شدن کامل خودروهای ترانزیتی و معطلی سنگین ورودی و خروجی شد.
بازارها، اصناف و مراکز خدماتی: در شهرهای اصلی نظیر بنگلورو و میسورو، شمار زیادی از صاحبان اصناف، رستورانداران و فعالان بخش خردهفروشی در پاسخ به فراخوان مستقیم واتال ناگاراج، مغازهها و مراکز تجاری خود را تعطیل کرده یا سطح خدماتدهی را به حداقل رساندند.
مراکز آموزشی و اداری: در حالی که «انجمن مدیریت مدارس کارناتاکا» تصمیم اولیه برای تعطیلی را پس گرفت و کلاسهای درس دایر بودند، بسیاری از معلمان و کادر آموزشی به نشانه همبستگی با مطالبات کارگران و کشاورزان، با بستن نمادین روبانهای سیاه در محل کار حاضر شدند. ادارات و بانکها نیز فعال بودند اما عدم دسترسی به وسایل نقلیه عمومی، تردد کارمندان را دچار اختلال کرد.
خدمات اضطراری و درمانی: طبق توافق قبلی تشکلهای برگزارکننده، تمامی مراکز درمانی، بیمارستانها، داروخانهها و امدادرسانان شهری از شمول اعتصاب مستثنی شده و به ارائه خدمات ادامه دادند.
مواضع سیاسی و چشمانداز اعتراضات
پیش از آغاز این حرکت اعتراضی، «دیکی شیوامار» از مسئولان ارشد دولت ایالتی، در رایزنیهای مستقیم خواستار لغو اعتصاب و خویشتنداری تشکلها شده بود؛ درخواستی که با پاسخ منفی صریح رهبران اعتراضات مواجه شد.
«واتال ناگاراج» به عنوان فرمانده میدانی این جریان، در جمع خبرنگاران تاکید کرد که این اعتصاب صرفاً گام نخست از یک تقابل صنفی و معیشتی است و او در برابر فشارهای سیاسی کوتاه نخواهد آمد. وی هشدار داد در صورتی که مقامات ایالت تامیلنادو با احداث سد و مخزن «مکهداتو» همراهی نکرده و دولت مرکزی به مطالبات آبی کارگران و کشاورزان پاسخ ندهد، موج بعدی اعتراضات با ابعادی گستردهتر و زمانبندی طولانیتر به اجرا درخواهد آمد.