سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد؛
تأمین ۱۸ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات مراکز درمانی
سازمان تأمین اجتماعی با تأمین ۱۸ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق وصولی از دولت، بخش جدیدی از مطالبات مراکز درمانی را پرداخت میکند. بر این اساس، مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی تا پایان بهمن ۱۴۰۴، داروخانهها تا پایان سال ۱۴۰۴ و مراکز درمانی غیردانشگاهی تا پایان آذر ۱۴۰۴ تسویه خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در ادامه فرآیند پرداخت مطالبات از سوی سازمان، با تأمین منابع مالی از طریق اوراق وصولشده از محل مطالبات سازمان از دولت، تأمین مالی ۱۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگیشده مراکز درمانی انجام شد.
۱- تسویه مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴
۲- تسویه مطالبات کلیه داروخانههای کشور تا پایان سال ۱۴۰۴
۳- پرداخت مطالبات کلیه مراکز درمانی غیردانشگاهی (خصوصی، دیالیز، خیریه و…) تا پایان آذر ۱۴۰۴
از جمله مواردی است که منابع مالی آن تأمین و بهزودی پرداخت خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.