غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد

در حکم انتصاب ایشان آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی‌ها و تجارب ارزشمند جنابعالی، به استناد بند (ج) ماده واحده «قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری» و تبصره (1) ماده (14) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی (مصوب 1389) به موجب این حکم، به عنوان «سرپرست سازمان تأمین اجتماعی» منصوب می‌شوید. توفیق شما را در انجام وظایف در راستای جهت‌گیری‌های راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به اهداف قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب رهبری شهید انقلاب(ره)، رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و برنامه هفتم از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

محمدی دانش‌آموخته دکتری مدیریت-سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران است که علاوه بر تجربه معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در دولت چهاردهم، دارای سوابق متعدد مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی از جمله قائم‌مقام سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، هیأت‌مدیره سازمان شهرک‌های صنعتی و مدیرعامل شرکت‌های دانش‌بنیان است.