کارزار معلمان برای افزایش حقوق / مطالبه ترمیم دستمزدها پیش از آغاز سال تحصیلی

گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از معلمان و دانشجومعلمان سراسر کشور با راه‌اندازی کارزاری که تا کنون به امضای بیش از ۳۵ هزار نفر رسیده است، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی و افزایش معنادار حقوق خود پیش از آغاز سال تحصیلی جدید شدند.

این کارزار که مستقیماً خطاب به ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و ریاست سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده، با انتقاد از پایین بودن سطح دستمزدها، بر لزوم اجرای عدالت در نظام پرداخت‌ها تأکید کرده است.

بخشی از متن این کارزار که نسخه‌ای از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته، به شرح زیر است:

باسلام

احتراماً ما معلمان متعهد و انقلابی، بدون هیچ مقدمه‌ای، مطالبه و درد خود را خدمتتان می‌رسانیم. کدام‌ یک از شما عزیزان با ۲۵ میلیون امکان معاش دارید؟ آیا شما مسئول تأمین حداقل‌های زندگی یک حقوق‌بگیر نیستید؟ به کجا باید شکوه کرد؟ چگونه یک معلم گذران زندگی کند؟

طبق شعار عدالت و رفع انواع تبعیض‌ها، استدعا می‌شود عدالت را در حقوق معلمان نیز اجرا کنید تا معلم در کلاس درس، واژه و مفهوم پُرمغز عدالت و حق‌طلبی را با جان و دل و آرامش خاطر به جان و روان دانش‌آموز و نسل تمدن‌ساز آینده بنشاند.

امام علی علیه‌السلام می‌فرمایند: لا عَدلَ اَفضَلُ مِن رَدِّ المَظالِمِ؛ هیچ عدالتی بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال‌شده نیست.

صریحاً و بدون روتوش، به طور جد از شما تقاضا داریم در اسرع وقت و تا قبل از شروع مهرماه، فکری جدی به افزایش معنادار حقوق معلمان بکنید. همه ما منتظر احکام افزایش حقوق مؤثر و مکفی هستیم.

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