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چهارمین روز اعتراض بازنشستگان فولاد/ به بیمه تکمیلی نیاز جدی داریم

چهارمین روز اعتراض بازنشستگان فولاد/ به بیمه تکمیلی نیاز جدی داریم
کد خبر : 1824905
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کارگران بازنشسته فولاد، مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه (۲۰ مرداد ماه) جمعی از بازنشستگان فولاد اصفهان برای چهارمین روز متوالی مقابل ساختمان استانداری حاضر شده و خواستار برقراری بیمه پایه و تکمیلی خود شدند. 

یکی از بازنشستگان معترض گفت: از ابتدای سال جاری خدمات بیمه پایه و تکمیلی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان با مشکل جدی روبرو است و تا به امروز چهارشنبه ۲۰ مردادماه، این مشکلات علیرغم وعدهای بسیار مسئولان هنوز رفع نشده است.

او گفت: این مشکلات در حالی ادامه دارد که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در روز هشتم مرداد با تشریح آخرین وضعیت روند برقراری خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان فولاد، از انجام آخرین هماهنگی‌ها برای رفع مشکلات بیمه‌ای بازنشستگان خبر داده بود. 

او افزود: در عین حال بیمه تکمیلی ما بازنشستگان از حدود دو ماه پیش قطع شده و هزینه‌های درمانی از حدود ۸ ماه پیش که به بیمه تکمیلی آتیه سازان ارائه شده، هنوز به حسابمان واریز نشده است. 

وی با تاکید بر لزوم برقراری بیمه پایه و تکمیلی کارگران بازنشسته فولاد در اسرع وقت، درپایان گفت: بازنشستگان فولاد با افزایش شدید هزینه‌های درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی مواجه هستند و به بیمه پایه و تکمیلی نیاز جدی دارند.

 

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