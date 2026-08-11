تعدادی از کارگران گروه تولیدی بهمن در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط سخت کارخانه و اوضاع شغلی خود انتقاد کردند.

شرکت فیلور زمانی در صنایع سرمایشی کشور خوشنام بود و فروش خوبی در بازار داشت اما حالا کارگرانش می‌گویند: در سال‌های اخیر، تعداد نیروهای شاغل به شدت کاهش یافته؛ زمانی این شرکت صدها کارگر داشت.

این کارگران از چندین موج تعدیل در این کارخانه خبر می‌دهند؛ آخرین موج تعدیل مربوط به سال جدید و بعد از عید است که در آن چند ده کارگر دوباره اخراج شدند.

یکی دیگر از مشکلات کارگران شرکت فیلور، فقدان تشکل صنفی و مخالفت با تشکل‌یابی‌ست؛ گویا دو سال پیش از این، چهار عضو شورای اسلامی کار این کارخانه همزمان اخراج شدند و پس از آن مدیرعامل هیچ زمان اجازه تشکیل شورای اسلامی کار نداده است؛ این کارگران می‌گویند: وقتی ما شورا نداریم، هیچ مشارکتی در روند تولید و جریان اوضاع نداریم، نمی‌توانیم مطالبه‌گری و دادخواهی کنیم؛ کارفرما هر طور که دلش بخواهد رفتار می‌کند.

کارگران فیلور نگران وضعیت تولید و آینده کارخانه هستند؛ می‌گویند تولید کاهش یافته و بازار را از دست داده‌ایم؛ یکی از این کارگران می‌گوید: چرا شرکتی با عظمت و پیشینه فیلور، قافیه را به رقبا باخته است؟!

کارگران این شرکت صنعتی، خواستار تغییر رویه در اداره شرکت، بازگشت به کار همکاران تعدیلی، بهبود وضعیت تولید و برخورداری از امنیت شغلی هستند و تاکید می‌کنند: آرزوی ما این است که به روزهای اوج خود بازگردیم.

شایان ذکر است حسب بررسی به عمل آمده و مطابق مندرجات سایت این شرکت، عمده سهام آن متعلق به یکی از بنیادهای عام المنفعه و خوشنام کشور (بنیاد. ص) است که انتظار می‌رود دست اندرکاران نهاد مذکور تدبیری نمایند که وضعیت تولید، فروش و نیروی انسانی مجموعه ارتقاء یابد و مجدداً در عرصه رقابت قرار گیرد.

انتهای پیام/