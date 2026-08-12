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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان باید بازنگری و ترمیم شود

فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان باید بازنگری و ترمیم شود
کد خبر : 1824803
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اسدالله چراغی گفت: محاسبه میانگین ضرایب دستمزد به عنوان مبنای تعیین مستمری بازنشستگی می‌تواند منجر به افزایش حقوق و مزایای بازنشستگی شود و به نظر می‌رسد این روش بهتر از شیوه کنونی است که میانگین دو سال آخر دستمزد، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

اسدالله چراغی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با ایلنا، با اشاره به لزوم حمایت مجلس از سازمان تأمین‌اجتماعی و ذینفعان این سازمان در شرایط سخت اقتصادی گفت: واقعیت این است که برخی زیرساخت‌های تولید دچار آسیب شده است. با توجه به اینکه درصد بالایی از منابع درآمدی سازمان از حق‌ بیمه‌ها تأمین می‌شود، ایجاد هرگونه خلل در حوزه کسب‌وکار و اقتصادی، درآمدهای سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و دولت درحال پیگیری این مشکلات هستیم. 

وی درباره لایحه «اصلاح برخی از موارد قانون تأمین اجتماعی» که در کمیسیون اجتماعی مجلس درحال بررسی است، اعلام کرد: معتقدم، محاسبه مستمری بازنشستگان حتما باید بازنگری و ترمیم شود. 

او با تاکید براینکه موافق این لایحه هستیم، افزود: قطعا هر لایحه‌ای که به نفع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مجلس ارائه شود، با نگاه حمایتی به آن می‌نگریم و پس از بررسی‌های لازم، تایید می‌کنیم. این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و توسط کارشناسان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اقشار کارگر و بازنشسته در جامعه امروز نیازمند توجه دولت‌مردان برای برخورداری از رفاه و بهبود معیشت هستند و لازم است درباره این لایحه، تصمیم‌گیری عاجل  صورت گیرد.

 

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