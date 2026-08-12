یکی از کارگران اخراجی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر که طبق رای اداره کار و اشتغال منطقه ویژه پتروشیمی و صدور حکم اجرایی مرجع قضایی در بندر امام خمینی (ره) قرار بود دو هفته پیش به کار بازگردند، به خبرنگار ایلنا اطلاع داد «هنوز به کار بازنگشته‌اند».

این کارگران پس از دریافت حکم اخراج خود، برای بازگشت به کار به اداره کار و اشتغال منطقه ویژه شکایت کرده و حکم بازگشت به کار گرفته‌اند اما با خودداری کارفرما از بازگشت به کار آن‌ها، پرونده به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندر امام خمینی (ره) ارجاع شده است. اما با وجود طی شدن همه مراحل قانونی، بنا بر اظهارات کارگران، آن‌ها همچنان نتوانسته‌اند به محل کار سابق خود بازگردند و از ورود آن‌ها جلوگیری می‌شود.

کارگران اخراجی می‌گویند؛ اگر رای قطعی است و پرونده در مرحله اجرای احکام قرار دارد، چرا اجرای آن همچنان متوقف مانده است؟ اگر مانعی قانونی برای بازگشت ما کارگران اخراجی وجود دارد، چرا به‌صورت شفاف وضعیت شغلی‌مان مشخص نمی‌شود؟ از سوی دیگر، سکوت مسئولان (فرمانداری، اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه) در برابر وضعیت نیروهایی که برخی از آن‌ها بیش از دو دهه سابقه خدمت دارند، بر ابهامات موجود افزوده است.

۳۱ خرداد ماه، ۸ نفر از کارگران شرکت پایانه و مخازن ماهشهر پس از یک دوره پیگیری مطالبات صنفی خود و سایر همکاران، با اتمام مدت قراردادشان و با میانگین ۱۵ سال سابقه کار از سوی کارفرما بیکار شده اند.

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