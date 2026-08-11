بازنشستگان مخابرات: به «بیمه اکمل» اعتراض داریم

جمعی از بازنشستگان مخابرات در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به عملکرد سهامداران مخابرات و وضعیت معیشتی خود انتقاد کردند.

این بازنشستگان که روز گذشته (نوزدهم مرداد) در استان‌های مختلف از جمله اردبیل، کردستان و خوزستان، تجمع اعتراضی ترتیب دادند؛ می‌گویند: قانون در رابطه با بازنشستگان و حقوق آن‌ها اجرایی نمی‌شود.

این بازنشستگان علاوه بر انتقاد به وضع حقوق و متناسب‌سازی و پرداخت مزایای مزدی، به تغییرات بیمه تکمیلی و طرح جدید «بیمه اکمل» اعتراض دارند و می‌گویند: تحمیل هزینه‌های سنگین درمان بر دوش خانواده‌های بازنشسته ناعادلانه است.

آن ها بیمه تجاری اکمل را غیرقانونی و خلاف مقررات بالادستی می‌دانند.

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