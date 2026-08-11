خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازنشستگان مخابرات: به «بیمه اکمل» اعتراض داریم

بازنشستگان مخابرات: به «بیمه اکمل» اعتراض داریم
کد خبر : 1824789
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان مخابرات می‌گویند: به هزینه‌های سنگین درمان و تحمیل بار آن بر دوش خانواده‌های بازنشسته معترضیم.

جمعی از بازنشستگان مخابرات در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به عملکرد سهامداران مخابرات و وضعیت معیشتی خود انتقاد کردند.

این بازنشستگان که روز گذشته (نوزدهم مرداد) در استان‌های مختلف از جمله اردبیل، کردستان و خوزستان، تجمع اعتراضی ترتیب دادند؛ می‌گویند: قانون در رابطه با بازنشستگان و حقوق آن‌ها اجرایی نمی‌شود.

این بازنشستگان علاوه بر انتقاد به وضع حقوق و متناسب‌سازی و پرداخت مزایای مزدی، به تغییرات بیمه تکمیلی و طرح جدید «بیمه اکمل» اعتراض دارند و می‌گویند: تحمیل هزینه‌های سنگین درمان بر دوش خانواده‌های بازنشسته ناعادلانه است.

آن ها بیمه تجاری اکمل را غیرقانونی و خلاف مقررات بالادستی می‌دانند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر