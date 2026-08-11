حق افراد واجد شرایط دریافت کالابرگ تضییع نخواهد شد

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای قانون و صیانت از منابع یارانه‌ای و کالابرگ الکترونیک، فرآیند به‌روزرسانی اطلاعات سکونت برخی خانوارها انجام شده و کالابرگ الکترونیک افرادی که بر اساس داده‌های دستگاه‌های متولی «غیرمقیم» شناخته شده‌اند، به‌صورت موقت تعلیق شده است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تعلیق به معنای حذف قطعی یارانه یا کالابرگ نیست و افرادی که در کشور حضور دارند اما پیامک تعلیق دریافت کرده‌اند، می‌توانند با اصلاح اطلاعات و احراز هویت در دفاتر پیشخوان منتخب دولت، کالابرگ خود را مجدداً فعال کنند.

امکان استعلام وضعیت از ۲۱ مردادماه

از ۲۱ مرداد ماه، امکان استعلام وضعیت افرادی که کالابرگ آن‌ها در مردادماه به دلیل احتمال اقامت خارج از کشور تعلیق شده است، از طریق کد دستوری#۱۴۶۳*۵۰۰* با تلفن همراه فراهم می‌شود. همچنین در سامانه اینترنتی hemayat. sfara. ir امکان استعلام با وارد کردن کد ملی عضو خانواری که در مردادماه در نوبت‌بندی شارژ خانوارها، کالابرگ او کارسازی «شارژ» نشده است، فراهم خواهد بود تا مشخص شود آیاعدم شارژ کالابرگ به دلیل شناسایی فرد به عنوان مقیم خارج از کشور بوده است یا خیر.

در صورت مشخص شدن تعلیق کالابرگ به دلیل اقامت خارج از کشور، فرد مشمول باید برای احراز سکونت به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند.

مراحل احراز سکونت در دفاتر پیشخوان

بر اساس این اطلاعیه، ابتدا سرپرست خانوار باید آدرس محل سکونت خود را در «سامانه املاک و اسکان» تأیید یا به‌روزرسانی کند. پس از آن، فردی که نام او در پیامک اعلام شده است، باید شخصاً به همراه کارت ملی به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند. افراد زیر ۱۵ سال نیز باید به همراه سرپرست خانوار به همراه شناسنامه به این دفاتر مراجعه کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که مراجعه به دفاتر پیشخوان فقط برای عضوی از خانوار که نام او در پیامک ذکر شده ضروری است و سایر اعضای خانوار نیازی به مراجعه ندارند. گفتنی است فهرست دفاتر منتخب پیشخوان دولت نیز از طریق فایل اکسل در نشانی زیر در دسترس است:

https://epishkhan.org/wp-content/uploads/2026/08/query.xlsx

در دفتر پیشخوان، فرم مخصوص احراز هویت تکمیل می‌شود و از طریق اثر انگشت الکترونیک و تطبیق چهره با سامانه ثبت احوال، حضور فرد در کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد.

شرایط دریافت یارانه و کالابرگ سایر اعضای خانوار

بر اساس اعلام وزارت تعاون، چنانچه سرپرست خانوار در کشور حضور نداشته باشد یا احراز سکونت خود را انجام ندهد، بهره‌مندی کل خانوار از کالابرگ و یارانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین اگر یکی از اعضای زیرمجموعه سرپرست خانوار در کشور حضور نداشته باشد، اما سرپرست خانوار در کشور حضور داشته باشد، بهره‌مندی همان عضو از کالابرگ و یارانه تداوم نخواهد داشت و سایر اعضای خانوار همانند دوره قبل از خدمات مربوط بهره‌مند خواهند شد.

مهلت احراز سکونت تا پایان شهریورماه

مهلت قانونی مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت برای احراز سکونت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. پس از تأیید نهایی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ افراد واجد شرایط فعال خواهد شد و معوقه مربوط به مردادماه نیز در دوره بعد پرداخت می‌شود. بر اساس اعلام وزارتخانه، هیچ حقی از افراد واجد شرایط تضییع نخواهد شد.

مسافران موقت و گروه‌های شغلی مشمول نگران نباشند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تأکید کرده است که سفرهای زیارتی از جمله عتبات و حج، به خودی خود به معنای اقامت خارج از کشور نیست و در صورتی که بازگشت افراد در سامانه‌های مربوط به ثبت رسیده باشد، مشمول فرآیند تعلیق نخواهند شد. با این حال، افرادی از این گروه که پیامک تعلیق دریافت کرده‌اند، باید برای اصلاح داده‌های سیستمی به دفاتر منتخب پیشخوان مراجعه کنند.

همچنین ملوانان، دانشجویان، استادان دانشگاه و پژوهشگران، اصحاب رسانه، کارکنان دستگاه دیپلماسی، مهمان‌داران هواپیما و سایر افرادی که به‌صورت موقت از کشور خارج شده‌اند، در صورتی که بازگشت آنان به‌درستی در سامانه‌های مربوط ثبت شده باشد، مشمول این فرآیند نخواهند بود.

در صورت ثبت نشدن ورود این افراد در داده‌های سیستمی، آنان نیز باید با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان، حضور خود در کشور و سکونت خود را مطابق فرآیند اعلام‌شده احراز کنند.

هشدار درباره پیامک‌های جعلی؛ در پیامک‌های رسمی هیچ‌گونه لینکی درج نشده است

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به مسائل امنیتی اعلام کرد: در پیامک‌های رسمی ارسالی هیچ‌گونه لینک اینترنتی درج نشده است. بنابراین شهروندان باید از کلیک کردن روی هرگونه پیامک مشکوک حاوی لینک خودداری کنند، چرا که این پیامک‌ها می‌تواند با هدف کلاهبرداری ارسال شده باشد.

همچنین تأکید شده است که این خدمت فقط و فقط در دفاتر منتخب پیشخوان دولت ارائه می‌شود و افراد برای احراز سکونت نباید به ادارات ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا ادارات استانی مراجعه کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پوزش بابت زحمات ایجاد شده ناشی از مغایرت‌های احتمالی داده‌های سیستمی، از همکاری هم‌وطنان عزیز در راستای اجرای دقیق قانون و توزیع عادلانه منابع سپاسگزار است.

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