به گزارش خبرنگار ایلنا، اقدام جنجالی دولت ایالت کوئینزلند استرالیا برای حذف ابزارهای نظارتی بازار کار، بحران صنفی در بخش خدمات اجتماعی و بهزیستی این کشور را به اوج رسانده است. اتحادیه کارگری «Together» در ایالت کوئینزلند استرالیا نسبت به پیشنهاد دولت برای حذف «سامانه پایش حجم کار» در جریان مذاکرات پیمان دسته‌جمعی اعتراض کرده و اعلام کرده است در صورت‌ عدم عقب‌نشینی دولت از این تصمیم و پذیرش مطالبات کارکنان، اقدامات اعتراضی و گزینه اعتصاب را دنبال خواهد کرد.

این سامانه یکی از ابزارهای مورد استفاده برای ثبت تعداد پرونده‌های هر مددکار و ارزیابی حجم کاری کارکنان خدمات اجتماعی است. اتحادیه معتقد است حذف آن می‌تواند ثبت و پیگیری فشار کاری و اضافه‌کاری‌های پرداخت‌نشده را برای کارکنان دشوارتر کند.

اعتراض به کمبود نیروی انسانی

یکی از محورهای اصلی اعتراض کارکنان، کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات حمایتی است. بر اساس اعلام اتحادیه، بیش از ۱۰۰ موقعیت شغلی در این بخش خالی مانده و نبود نیروی کافی، فشار کاری بیشتری را بر کارکنان فعلی تحمیل کرده است.

حفظ سامانه پایش حجم کار، پایان دادن به اضافه‌کاری بدون مزد، پر کردن موقعیت‌های شغلی خالی و حضور مستقیم وزیر مسئول در مذاکرات با تشکل‌های کارگری از جمله مطالبات مطرح‌شده در این مذاکرات است.

افزایش شمار کودکان تحت سرپرستی دولت

اعتراض کارکنان خدمات اجتماعی در شرایطی مطرح شده که شمار کودکان تحت سرپرستی دولت در ایالت کوئینزلند، به مرکزیت بریزبن، به حدود ۳ هزار نفر رسیده است. اتحادیه کارگری افزایش تعداد پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی را از عوامل افزایش فشار کاری بر مددکاران عنوان کرده است.

نمایندگان کارکنان اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت در موضوع حفظ سامانه پایش حجم کار، پرداخت اضافه‌کاری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به مطالبات آن‌ها پاسخ ندهد، اقدامات صنفی از جمله اعتصاب را در دستور کار خواهند داشت.

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